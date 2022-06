Miten on mahdollista, että suunnitelmat ovat niin puutteellisia ja jopa virheellisiä?

Uudenlainen pitkä pikaraitiovaunu on koekäytössä linjalla 4S välillä Kauppatori–Ooppera.

Hesari kirjoitti (12.5.), että uudet pikaratikat ovat liian pitkiä pysäkeille. Saimme lukea, että Helsingille on tulossa suuria ongelmia, kun raitioliikennettä uusitaan. ”Helsinkiläisille on luvassa melkoinen katuremontti ja lisälasku uusien pitkien pikaraitiovaunujen takia.”

Miten on mahdollista, että suunnitelmat ovat niin puutteellisia ja jopa virheellisiä? Kuka meillä suunnittelee: kaupungin omat virkamiehetkö vai ostammeko virheellisiä suunnitelmia kotimaisilta tai ulkomaisilta konsulttitoimistoilta?

Koronaviruspandemian aikana monessa yrityksessä käytännöt muuttuivat täysin. Työntekijät jäivät kotiin tekemään etätöitä. Etätyöskentely on varmasti tullut jäädäkseen. Miten paljon tämä uusi käytäntö vaikuttaa työmatkaliikenteeseen?Suunnitelmat on tehty vanhojen tilastojen perusteella. Kuka tarvitsee kalliita pikaraitiovaunuja, jotka ajavat harvemmin? Veronmaksajina olemme huolissamme, miten kalliiksi nämä virheelliset suunnitelmat käyvät.

Viime vuodet ovat olleet haasteellisia pandemian vuoksi, ja nyt Euroopassa on sota. Inflaatio on noussut valtavaa vauhtia ja ostovoima heikkenee. Tiedämme myös, että nyt on huutava pula raaka-aineista, muun muassa sementistä, teräksestä sekä komponenteista. Lisäksi raaka-aineiden hinnat ovat nousseet merkittävästi viime kuukausien aikana.

Kun poliitikot ja virkamiehet keskustelevat tulevista investoinneista, kukaan ei uskalla vastustaa niitä, koska suunnitelmien sanotaan olevan ympäristöystävällisiä ja ”vihreitä”. Virkamiehet eivät suostu kertomaan uusien projektien ympäristövaikutuksista. Onko tämä niin sanottua vihreää ajattelua?

Kaupunkisuunnittelu on pitkäjänteistä, ja uudet investoinnit vaativat vuosien suunnittelua. Eikö nyt kuitenkin pitäisi ottaa aikalisä ja katsoa, mihin suuntaan olemme menossa.

Suunnitelmat ja päätökset on tehty vuosia sitten, mutta onko todella niin, että tehtyjä päätöksiä ei voi muuttaa, kun olosuhteet muuttuvat merkittävästi?

Kaupunki voisi nyt keskittyä kehittämään opetus- sekä sosiaali- ja terveysalaa. Näiden alojen ongelmat vaativat pikaisia ratkaisuja. Kaupungissamme on toimiva joukkoliikenne – voimme odottaa, että hinnat ja tavaroiden saatavuus tasaantuvat. Oppilaat, sairaat ja vanhukset eivät voi odottaa.

Toivomme näistä asioista vilkasta keskustelua asukkaiden, virkamiesten ja poliitikkojen kesken. Päättäjien tulee tietää, mitä mieltä asukkaat ovat suunnitelmista ja lähiympäristöstään.

Maailma muuttuu – mutta muuttuvatko suunnitelmat?

Ralf Nikander

Mimi Wiik

Helsinki

