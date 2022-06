Opettajien työ on muotoiltava uudelleen

Tilanteessa, jossa töitä on jatkuvasti enemmän kuin ehtii tehdä, ei ongelma katoa työajan seurannalla tai maininnalla kiinnittää huomiota viikkolevon toteutumiseen.

Opetusalan työolobarometrin (OAJ 2021) mukaan opettajien työhyvinvointi on ollut jo vuosia huolestuttavan heikkoa, ja selvästi yli puolet opettajista kokee, että töitä on liikaa. Tämän lisäksi – tai tästä johtuen – opettajien kokeman työstressin määrä on selvästi korkeampi kuin keskimäärin suomalaisessa työelämässä.

Työolobarometrissä todetaankin, että opettajien työn kuormittavuus kasvaa koko ajan ja asialle pitäisi tehdä jotain. Toimenpiteiksi ehdotetaan esimerkiksi itsensä johtamista sekä työajan seurantaa ja sen noudattamista.

Tilanteessa, jossa töitä on jatkuvasti enemmän kuin ehtii tehdä, ei ongelma katoa työajan seurannalla tai maininnalla kiinnittää huomiota viikkolevon toteutumiseen. Myöskään palkankorotus, jonka opettajat toki ansaitsevat, ei pienennä heidän liian suureksi kasvanutta työtaakkaansa. Opettajien työtehtävät ja koulun rakenteet tulisikin muotoilla uudelleen niin, että ne todella tukisivat työn kuormittavuuden vähenemistä ja työhyvinvoinnin lisääntymistä.

Julkisten palvelujen järjestämisen kohdalla ei tietenkään voi olla nostamatta esiin myös taloudellista näkökulmaa. Muotoiluajattelun yhtenä etuna olisikin käytössä olevien resurssien tehokas kohdentaminen. Useissa eri maissa toteutetut projektit ovat osoittaneet, että julkisen sektorin kehittäminen muotoilun menetelmin on näkynyt muun muassa kulujen pienenemisenä ja tehokkuuden lisääntymisenä, mutta myös työntekijöiden tyytyväisyytenä ja kansalaisten kokemusten parantumisena. (Design Council 2013, Design for Public Good.)

Opettajien työn rohkealla ja todellisiin tarpeisiin pohjautuvalla uudelleen muotoilulla olisikin varmasti myönteisiä vaikutuksia ammattiryhmän työhyvinvoinnin lisääntymisestä aina lasten ja nuorten oppimiseen ja hyvinvointiin saakka.

Minna Karisto

kasvatustieteen maisteri

Suomi-koulun johtaja

Seuzach Sveitsi

