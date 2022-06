Puurakentamisen ilmastohyödyt betonirakentamiseen verrattuna ovat kiistattomat.

Malminkartanon pohjoisreunassa sijaitseva Honkasuo on Helsingin suurin uusi puurakentamisalue.

Suomen ilmastopaneeli on selvittänyt metsien kestävää käyttöä. Metsien lisähakkuita ei ilmastopaneelin mukaan voida perustella ilmastohyödyillä (HS 12.5.). Paneeli tarkasteli myös puurakentamisen hyötyjä ilmastolle.

Keskustelu monimutkaisesta ja ajankohtaisesta asiasta on tervetullutta. Kuten ilmastopaneelin professori Jyri Seppälä kirjoituksessa toteaa, puurakentaminen on tällä hetkellä parasta puun käyttöä ja metsien hyödyntämistä.

Suomen kansallisomaisuus, metsät, käytetään valtaosin kuitu- ja sellupuuksi. Ilmastopaneelin raportti tukee metsien käyttöä hiiltä sitoviin pitkäaikaisiin puutuotteisiin, kuten rakennuksiin tai huonekaluihin. Siirtymä puurakentamiseen on kuitenkin vielä lähtötelineissä. Esimerkiksi vuonna 2021 aloitetuista kerrostalohankkeista yli 94 prosenttia rakennetaan betonista. Massiivipuisia kerrostaloja – hiilivarastoja – on vain noin yksi prosentti uusista kerrostaloista. Määrät ovat niin pieniä, että puurakentamisen osuutta metsien käytöstä voidaan kasvattaa merkittävästi hakkuiden nykytasolla. Pelkällä yhden vuoden hakatulla tukkipuumäärällä (75 miljoonaa kuutiota) voitaisiin tehdä kaikki suomen kerrostalot massiivipuusta kahdesti.

Puurakentamisen ilmastohyödyt betonirakentamiseen verrattuna ovat kiistattomat. Rakennamme pääkaupunkiseudulle koulun massiivipuuelementeistä. Ulkopuolisen arvioijan hiilitaselaskelman mukaan puukouluun sitoutuu hiilidioksidia 965 tonnia. Betonirakenteisen koulun päästöt puolestaan ovat 2 235 tonnia hiilidioksidia. Puukoulun elinkaaren jälkeen puu voidaan kierrättää esimerkiksi uusiin rakennuksiin. Betonin hiilijalanjälkeä voidaan parantaa, mutta hiilinielua siitä ei tule koskaan.

Metsien kasvattaminen tukkipuuksi kuitu- ja sellupuun sijaan on luonnon kannalta parempi asia. Tukkipuuta suosivan metsäpolitiikan ilmastohyödyt olisivat nopeat ja merkittävät. Metsä sitoo eniten hiiltä noin 60–70-vuotiaana hyvässä rakennuspuuiässä. Varttuneet talousmetsät ovat myös luonnoltaan monimuotoisempia, ja monilajinen sekametsä valtti ilmastonmuutoksen aiheuttamia tuhoja vastaan.

Suomessa on aina rakennettu puusta, ja puutalo on edelleen suomalaisille hyvin mieluisa asumismuoto. Kotimainen kysyntä on suurta, ja puurakentamisesta voisi tulla merkittävä kiertotalouden tuote myös vientiin.

Nykyisellä kuntien hankintapolitiikalla hiiltä sitovia julkisia rakennuksia kuitenkin syntyy häviävän vähän. Ongelman ydin on hankintalaki, joka ei vastaa puuteollisuuden tuotantoa ja rakentamisprosessia. Kunnat suunnittelevat hankkeet puurakentamisen kannalta liian pitkälle ja puutteellisilla tiedoilla. Lopputulos on, ettei puuvaihtoehto näyttäydy kilpailutuksissa kustannustehokkaana eikä kuntaan toiveista huolimatta saada toivottua puista koulua tai päiväkotia.

Puun käyttöä pitää ohjata pitkäaikaisiin ja hiiltä sitoviin tuotteisiin hallitusohjelman tasolla. Julkisten hankintojen kehittäminen on hyvä alku. Näin metsien käyttöä voidaan ohjata luonnon, ilmaston ja kansantalouden kannalta kestävään suuntaan.

Mikko Leino

toimitusjohtaja, puuseppä MBA

Puurakentajat Group oy

