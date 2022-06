Vaikka pääsy ensikäynnille helpottuu hoitotakuun myötä, valtaosassa terveyskeskuksista lyhytpsykoterapiaa ei ole tarjolla.

Sosiaali- ja terveysministeriön johtajan Eveliina Pöyhösen mukaan (HS Mielipide 7.6.) hallituksen esitys terveyskeskusten hoitotakuusta nopeuttaa hoitoon pääsyä myös mielenterveyden ongelmissa. Vaikka pääsy ensikäynnille helpottuu, esitys ei tuo säädöstasolla muutosta nykytilanteeseen hoidon osalta. Jo nyt kiireetön hoito tulee toteuttaa kolmen kuukauden sisällä, mutta silti valtaosassa terveyskeskuksista lyhytpsykoterapiaa ei ole tarjolla.

52 000 suomalaisen allekirjoittama kansalaisaloite terapiatakuusta tavoittelee mielenterveyshoidon yhdenvertaisuutta tuomalla hoidollisen lyhyen psykoterapian ja muut vaikuttavat psykososiaaliset hoidot ihmisten ulottuville perusterveydenhuoltoon. On erinomaista, että perustason mielenterveyspalvelujen kehittämiseen on ministeriön puolelta panostettu ja terveyskeskusten ammattilaisia on koulutettu terapiamenetelmissä. Tämän kehittämistyön tuloksena edellytykset hoidon laatua parantavalle ja monenlaisia säästöjä tuovalle terapiatakuulle ovat nyt olemassa.

Yksittäiset kunnat ovat jo ottaneet käyttöön terapiatakuun. Jotta yhdenvertaisuus toteutuu asuinpaikasta ja sairauden laadusta huolimatta, tarvitaan myös kansallinen terapiatakuu.

Kristian Wahlbeck

kehitysjohtaja, psykiatrian dosentti

MIELI Suomen Mielenterveys ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.