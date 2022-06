Radisson Blu Royal -hotellin laajennus uhkaa rikkoa ehjän postmodernin korttelikokonaisuuden Kampissa.

Helsingin keskustan alueella on kolme täysin postmodernia julkista rakennusta. Ooppera, Iso Paja ja Radisson Blu Royal -hotelli Runeberginkadulla. Kolmikosta yksi on nyt vaarassa. Suunniteltu asemakaavan muutos sallisi hotellille uudisrakennuksen ja laajennusosan, jotka rikkoisivat ehjän postmodernin korttelikokonaisuuden Kampissa (HS Kaupunki 30.5.).

Muutoksen myötä Radisson-hotellin julkisivusta katoaisi rakennuksen keskellä oleva lasikaari ja maisemahissit, jotka ovat Suomessa ensimmäiset laatuaan. Lasinen ikkunakaari on läpileikkaus rakennuksen dynaamiseen sydämeen. Siellä liikkuvat maisemahissit ovat rakennuksen valtimot. Muotonsa puolesta lasikaari heijastaa Helmikanan korttelin tontilla sijainnutta, vuonna 1967 purettua kaasukelloa.

Lasikaari koetaan vahvana maamerkkinä, kuten Malminkadulla sijaitsevan synagogan yläosa. Kaari on ainutlaatuinen osa ehjää kerroksellista kokonaisuutta, josta näkee suoraan rakennuksen sisimpään kaikkina vuorokauden aikoina.

Uuden kaavan mukaan Radisson-hotelli muuttuisi osittain umpikortteliksi, joka tuhoaisi alueen aukiomaisuuden. Laajennus poistaisi lopullisesti Malminkadun ensimmäisen kivirakenteisen asuinkerrostalon Kampin katukuvasta, jossa se on ollut keskeinen osa yli sadan vuoden ajan.

Malminkatu 24 on Valter Jungin ja Emil Fabritiuksen suunnittelema. Rakennuksessa on toiminut tsaarin kasarmien upseerien kylpylaitos. Talo on ollut keskeinen osa Turun kasarmin harjoituskenttää.

Radisson-hotelli on rakennettu vuonna 1991. Onko siis niin, että nykyarkkitehtuuri kestää vain 30 vuotta?

Heidi Strömmer

Erkki Vierumäki

Asunto oy Malminkatu 24:n hallitus

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.