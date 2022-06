Yliopistoyhteistyön avulla kielen opetukselle luodaan aiempaa paremmat puitteet ja edellytykset kehittymiseen.

Suomalais-ranskalaisessa yhteisössä on noussut huoli suomen aikuisopetuksen tulevaisuudesta, kun suomen kursseja ei enää syksystä 2022 eteenpäin järjestetä Suomen Ranskan instituutin tiloissa Pariisissa (HS Mielipide 7.6.).

Huoli opetuksen loppumisesta Pariisissa on kuitenkin turhaa, koska opetuksen on määrä jatkua muissa tiloissa. Suomen Ranskan instituutti viimeistelee parhaillaan yhteistyötä yliopistotoimijan kanssa. Paikka vaihtuu, mutta opetus jatkuu keskeytyksettä niin aikuisopetus- kuin tutkintopuolellakin. Yliopistoyhteistyön avulla kielen opetukselle luodaan aiempaa paremmat puitteet ja edellytykset kehittymiseen. Yliopisto on jatkuvuutta tarjoava instituutio ja siten luonteva paikka kielikursseille.

Kielikurssit eivät ole Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien ydintoimintaa vastaavalla tavalla kuin kielen opetus on esimerkiksi Ranskan Institut français’n tai Saksan Goethe-Institut’in toiminnassa. Suomessa Opetushallitus tukee taloudellisesti suomen opetusta vain ulkomaisissa yliopistoissa, ei instituuteissa. Kielikurssit ovat sitoneet instituutin henkilöstö- ja tilaresursseja merkittävästi. Kuluneella lukukaudella Suomen Ranskan instituutin suomen kursseille on osallistunut kurssikohtaisesti 5–15 opiskelijaa eri tasoilla.

” Kielikurssit eivät ole Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien ydintoimintaa.

Instituutin toiminnan painopisteitä on kyettävä uudistamaan ajassa ja toimintaa sopeutettava toiminta- ja henkilöresursseihin nähden kestävälle tasolle. Uudella strategiakaudella 2022—2024 painopisteet Suomen Ranskan instituutin omissa tiloissa tapahtuvalle toiminnalle ovat modernin ruokakulttuurin, muotoilun, taidekäsityön ja visuaalisten taiteiden esittelemisessä. Instituutin ulkopuoliset verkottumishankkeet kohdistuvat erityisesti nyky- ja tanssitaiteen aloille.

Nykyinen toimintakonsepti, joka sisältää kulttuurikahvilan, gallerian ja elokuvateatterin, on otettu hyvin vastaan. Suomen Ranskan instituutissa vieraili vuonna 2019 lähes 60 000 kävijää, ja vuoden 2021 kyselyn mukaan 98 prosenttia suosittelisi instituuttia ystävälleen. Huhtikuussa instituutti avasi uuden oman Café Maa -kulttuurikahvilan, joka tukee Suomen nousemista kansainvälisesti kiinnostavaksi ruoka-, juoma- ja ravintola-alan edelläkävijäksi.

Monessa Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutissa työskennellään pienillä toiminta- ja henkilöresursseilla toiminnan laajuuteen, vaikuttavuuteen ja odotuksiin nähden. Sen takia strategian ja valittujen painopistealueiden ammattimainen toteuttaminen tuo luonnollisesti eteen myös vaikeita valintoja.

Raine Tiessalo

hallituksen puheenjohtaja, Suomen Ranskan instituutin säätiö

Johanna Råman

johtaja, Suomen Ranskan instituutti

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.