Maatalouden rakennekehityksen taustalla on monia tekijöitä.

Pääkirjoitus (HS 8.6.) ”Maatalouden kriisi syvenee” kertoi ansiokkaasti maatalouden taloudellisesta ahdingosta ja sen taustalla olevista tekijöistä mutta antoi puutteellisen kuvan maatalouden rakennekehitykseen vaikuttavista tekijöistä. Kirjoituksessa todettiin maatalouspolitiikan ohjanneen tilakoon kasvattamiseen, erikoistumiseen ja tehostamiseen.

Maatalouspolitiikan toimet ovat kuitenkin osin jarruttaneet ja vain osin edistäneet rakennekehitystä. Maatalouden rakenne on muuttunut viime vuosikymmeninä voimakkaammin teknologisen kehityksen sekä hinta- ja kustannuspaineiden kuin tietoisen politiikan tuloksena.

Teknologinen kehitys on ollut yksi määräävimpiä tekijöitä maatalouden rakenteen muutoksessa. Teknologisen kehityksen ansiosta yrityskoon kasvattaminen on ollut mahdollista, vaikka maatalouden työvoima on voimakkaasti vähentynyt. Uusilla innovatiivisilla teknologisilla ratkaisuilla kuten lypsyroboteilla on ollut suuri merkitys tapahtuneeseen kehitykseen.

” Maatalouspolitiikan toimet ovat osin jarruttaneet ja vain osin edistäneet rakennekehitystä.

Rakennemuutoksessa on kyse myös alueellisesta klusteroitumisesta. Tuotanto on kasvanut voimakkaimmin siellä, missä sitä on ennestään eniten. Keskittyminen on mahdollistanut mittakaavaetujen ja yhteistyön hyödyntämisen sekä toimintojen ulkoistamisen helpommin kuin alueilla, joilla yrittäjiä, etenkin investoivia yrittäjiä, on harvemmassa.

Maatalouden erikoistuminen ja tästä seurannut kotieläintuotannon ja kasvintuotannon eriytyminen osin eri alueille on esimerkki tästä kehityksestä, jota edistävät työnjakoedut, tehokkaiden tarjontaketjujen syntyminen ja niin sanottu lumipalloefekti, jossa kilpailukykyiset maatilat ja tuotantoalueet investoivat edelleen tuotantoon. Kehitystä toisaalta hidastavat resurssien niukkuus ja kallistuminen kuten peltomaan hintojen nousu sekä vaikeutunut saatavuus kohtuuetäisyydeltä.

Jyrki Niemi

tutkimusprofessori

Heikki Lehtonen

tutkimusprofessori, Luonnonvarakeskus (Luke)

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.