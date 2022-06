Turun Sanomat kommentoi kunta-alalla saavutettua sopimusratkaisua.

”Sopimus koskee 300 000:ta kunta-alan palkansaajaa, muun muassa opettajia, varhaiskasvatuksen opettajia, kirjastotyöntekijöitä, linja-autonkuljettajia ja osaa sote-alan henkilöstöä. Hoitajaliitot Tehy ja Super jäivät sovun ulkopuolelle.”

”Kolmivuotinen sopimus perustuu sovittelulautakunnan kuukausi sitten antamaan esitykseen. – – Tehy ja Super kaatoivat sovintoesityksen toukokuussa. Kiista koskee ennen kaikkea palkkausta, ja vääntöä on käyty myös ammattiliittojen välillä. Hoitajaliitot vaativat muita aloja suurempia tasokorotuksia, mikä ei sovi muille työntekijäjärjestöille.”

”Tilanne on vähintäänkin outo. On täysin mahdollista, että hoitajat saavat nyt sovitut korotukset, vaikka heidän liittonsa jäivät sovun ulkopuolelle. Työpaikoilla, joilla on useiden eri liittojen jäseniä, on vaikeaa erotella työntekijöitä järjestäytymisen perusteella.”

”Kunta-alan sopimus voi mennä uusiksi, jos hoitajat saavat palkkavaatimuksensa läpi. Turvalauseke takaa muun muassa julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön Jukon sote-väelle ja varhaiskasvatuksen työntekijöille hoitajien saamat korotukset.”

”Joka tapauksessa syksystä tulee vaikea. Sote-alan lisäksi neuvotteluja käydään yksityisellä puolella, muun muassa teknologiateollisuudessa.”

Lapin Kansa pitää kunta-alan sopimuksen merkittävimpänä asiana palkkaohjelmaa, jonka mukaisesti palkkoja nostetaan seuraavan viiden vuoden aikana vuosittain enemmän kuin niin sanottu yleinen linja edellyttäisi.

”Koska hoitajat eivät kuitenkaan ole tehneet sopimusta, työrauhavelvoite ei koske heitä. Tehy ja Super ovat uhanneet käyttää työtaistelutoimena joukkoirtisanoutumisia.”

”Kunta-alan poikkeuksellisen vaikea työmarkkinakierros on siis kaikkea muuta kuin ohi. – – Hoiva-alan liittojen ja työnantajien näkemykset ovat niin kaukana toisistaan, että kiista mitä todennäköisimmin jatkuu vielä pitkään.”

”Nyt tehty sopu voi läikehtiä myös syksyllä edessä oleviin vientialan palkkaneuvotteluihin. Vientialan sopimuksista on perinteisesti muodostunut yleinen palkankorotuslinja, jonka yli muut eivät ole menneet.”

”Nyt julkisen alan palkansaajat ovat palkkaohjelman kautta automaattisesti saamassa tulevina vuosina muita isommat korotukset. Syksyllä edessä voi olla luovia ratkaisuja, joilla vientialoilla yritetään pyristellä irti tästä hankalaksi koetusta kytköksestä.”

”Rajuna laukkaava inflaatio ja siitä seuraava palkansaajien ostovoiman rapautuminen eivät ainakaan helpota tilannetta syksyn neuvotteluissa.”