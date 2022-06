Naisten nyrkkeily alkoi kiinnostaa Mira Potkosen menestyksen myötä. Meille penkkiurheilijoille hänen menestymisensä oli silkkaa mannaa. Nuorten naisten kiinnostus lajiin on lisääntynyt.

Jonna Hakkarainen on yksi lajin nousevista tähdistä. Hän kertoi (HS Urheilu 7.6.) ex-valmentajansa häntä kohtaan harjoittamasta häirinnästä. Jutusta sai käsityksen, että Hakkarainen on jäänyt asiassa yksin. Hän maksoi lajiliitolle 150 euroa, jotta asia otettaisiin käsittelyyn. Johtoporras pesee kätensä eikä ota kantaa yksittäistapaukseen. Häirintä on tapahtunut aiemmin kuin viimeisen seitsemän päivän sisällä. Sääntö, jonka mukaan häirinnästä pitää tehdä ilmoitus seitsemän päivän sisällä, on erikoinen.

Häirinnälle, on se henkistä tai fyysistä, täytyy olla nollatoleranssi. Piste. Ellei tapauksiin puututa heti, nuori urheilija voi lyödä hanskat tiskiin. Sitten on turha valittaa, jos tutut ja vähemmän tunnetut lajit eivät nuoria naisia kiinnosta.

Pirkko Mölsä

Pieksämäki

