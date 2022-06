Motivoituneiden ja osaavien nuorten on päästävä töihin kulttuurisesta taustastaan huolimatta.

Suoritin työharjoitteluni nuorten maahanmuuttajien opintojen ja työllistymisen tukemisen parissa Diakonissalaitoksen Yhdessä aikuisuuteen – Eväitä Elämään (YEE) -hankkeessa Helsingin Kalliossa.

Hankkeessa suuressa roolissa on nuorten työllistymisen edistäminen, joten siitä tuli luontevasti selkein tavoitteeni harjoittelussa. Halusin myös antaa nuorille välineitä, joiden avulla on mahdollista selvitä suomalaisessa työkulttuurissa, joka on varsin järjestelmällistä verrattuna monen nuoren omaan kulttuuriin. Suurin turhautumisen aihe nuorilla tuntuukin olevan se, että töihin haluttaisiin heti, mutta prosesseissa kestää.

Toinen myös minua suunnattomasti turhauttava asia on työnantajien epäilyt hakijoiden kielitaidon riittävyydestä. On toki paljon työtehtäviä, joissa tarvitaan lähes virheetöntä kielitaitoa, mutta sellaisia töitä emme tässä vaiheessa edes havitelleet.

Tapaamani nuoret ovat aivan huikeaa porukkaa. Yksi upea piirre heissä on se, että kukaan ei millään tavalla uhriuttanut itseään, vaikka opinnot ovat välillä takunneet ja työnhakemuksiinkin on tullut vain ei kiitos -viestejä. Tästä huolimatta he uskovat parempaan tulevaisuuteen.

Työharjoitteluni aikana autoin nuoria cv:n tekemisessä ja työhakemusten lähettämisessä. Preppasin haastattelukutsun saaneita ja tsemppasin videokysymyksiin vastaamisessa. Opin lähihoitajaopiskelijan tehtävistä, mitä tarkoittaa lääkkeen puoliintumisaika, ja sähkötekniikan opiskelijalta, että työmailla on hyvin tiukat turvallisuusperehdytykset.

Minulle on kerrottu, miten yllättävän helppo kieli suomi onkaan loppujen lopuksi oppia, vaikka äidinkieli olisi dari tai somali. Olen saanut tutustua ihaniin afgaaniruokiin ja tiedän, miten nimeni kirjoitetaan persian kielellä.

Tärkein oppimani on kuitenkin se, että työmarkkinoilla täytyy tapahtua paljon kehittymistä, jotta motivoituneet ja osaavat nuoret pääsevät töihin kulttuurisesta taustastaan huolimatta. Kaikki ansaitsevat mahdollisuuden luoda itselleen hyvän elämän.

Lotta Arbelius

Helsinki

