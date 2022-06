Kissaa voi ulkoiluttaa valjaissa, rattaissa tai pihalle rakennetussa häkissä.

Suomessa on yhä suuri määrä vapaasti ulkoilevia kissoja. Osa näistä kissoista ihmettelee maailmaa turvassa omassa pihapiirissään, mutta suuri osa on haitaksi muille eläimille, ekosysteemille, ja ne ovat myös itse vaarassa. Näillä kissoilla on myös riski kadota tai lisääntyä luonnossa.

Kun vapaasti ulkoilevan kissan omistajalta kysyy syitä, ensimmäinen perustelu on: kissan kuuluu saada metsästää ja kulkea vapaasti. Sitä perustellaan eläinrakkaudella. Itse en yhdistä rakkautta tähän toimintaan. Ulkona, myös maalla, näkee kissoja, jotka ovat jäänet auton alle tai joiden turkki on pahasti takussa. On myös niitä kissoja, jotka ovat kohdanneet itseään isomman pedon. Missä se rakkaus näkyy silloin?

Sosiaalisessa mediassa puolestaan tulee viikoittain vastaan kuvia, joissa irtokissa on hyökännyt hihnassa ulkoilevan koiran kimppuun ja saanut aikaan pahaa jälkeä. Kissojen omistajia ei välttämättä saada selville, ja näin koirien omistajat jäävät yksin isojen eläinlääkärilaskujen kanssa.

Surullisia kuvia kiertää myös itse kissoista, jotka ovat todellakin kärsineet ulkona ja olleet kauan ilman hoitoa. Silti omistajat laskevat yhä uudelleen kissansa ulos oman onnensa nojaan. ”Kissa on niin onnellinen, kun saa juosta vapaana.” Varmasti onkin, kunnes käy huonosti.

” Sisällä kissaa voi viihdyttää erilaisilla aktivointileikeillä.

Jos päästää kissan ulos siinä pelossa, että se tylsistyy neljän seinän sisällä, omistajan pelko on täysin turhaa. Kissaa voi ulkoiluttaa valjaissa, rattaissa tai pihalle rakennetussa häkissä. Myös sisällä kissaa voi viihdyttää erilaisilla aktivointileikeillä ja tarjoamalla paljon kiipeilyvaihtoehtoja. En itse ole törmännyt vielä yhteenkään hyvään perusteluun, miksi kissan pitäisi olla vapaana. Ne kun eivät ole edes tehokkaita tuhoeläinten hävittäjiäkään.

Tiedän, että vanhat tavat pysyvät tiukassa, mutta toivon, että jokainen kissan omistaja miettii hetken ennen kissan päästämistä ulos. Mitä jos tällä kertaa kissa ei tulekaan takaisin?

Helena Pulli

Vantaa

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.