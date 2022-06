Idolipolitiikka panee vanhat pelisäännöt uusiksi. Sanna Marin tuntuu olevan kaikkialla, mutta ei juuri avaa ajatteluaan.

Seiska-lehden julkaisemat valokuvat pääministeri Sanna Marinin (sd) takamuksesta synnyttivät jo moneen kertaan aiemmin todistetun mediakierroksen. Ensin sensaatiolehti julkaisi kohukuvan, sitten kuvaa tirkisteltiin innokkaasti sosiaalisessa mediassa ja lopulta perinteinen media – muun muassa Helsingin Sanomat – kampesi itsensä kyytiin tutulla tempulla: haastattelemalla asiantuntijoita. Kaikki haastatellut luonnollisesti paheksuivat syvästi kuvan julkaisemista.

Seiska puolusti kuvan julkaisua sillä, että Marin on yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka käyttää itsekin julkisuutta paljon hyväkseen. Se ei kuitenkaan mitenkään perustele seksististä salakuvaa. Suomessa ei ole totuttu sellaiseen paparazzi-julkisuuteen kuin esimerkiksi Britanniassa, eikä siihen toivottavasti tarvitsekaan tottua.

Samalla on rehellistä myöntää, että Marinin suhde julkisuuteen on hyvin poikkeuksellinen. Marin on ollut paljon esillä, kuten pääministerit yleensä. Suomessa asiat pyörivät pääministerin ympärillä, joten pääministeri on aina kaiken keskellä. Pääministeriä on totuttu katsomaan Säätytalon portailla ja A-studiossa. Esiintyjänä Marin on erinomainen.

Henkilönä Marin on kuitenkin jäänyt etäiseksi. Harva tietää, mitä hän oikeastaan ajattelee. Esimerkiksi Nato-kantansa kehitystä pääministeri on avannut varsin varovaisesti. Eräs pääministeriä läheltä seurannut kuvaili, että Marinin kanssa keskustelu on kuin kissa raapimassa lasia. Ei saa otetta, ei vie mihinkään.

Marinin ei tarvitse avata ajatteluaan, sillä hänestä on tullut politiikan supertähti, jonka haastatteluja suomalaiset ja kansainväliset mediat jonottavat. Marin myy lehtiä ja tuo katsojia. Pääministerillä on varaa valita. Siksi hän tietysti valitsee hyvän julkisuuden, eikä ota mitään riskejä.

Kaikkein riskittömintä on, kun hoitaa tiedottamisen itse. Marin kertoo kuulumisistaan säännöllisesti Instagramissa, jossa hänellä on 681 000 seuraajaa. Sdp:ssä jäseniä on alle 30 000. Puolueen jäsenet ovat enimmäkseen vanhoja, Marinin seuraajat nuoria.

Supertähden asema ja oma mediakanava tekevät Marinista riippumattoman. Marinilla on omat kannattajansa, jotka tukevat häntä vahvasti ja usein nimenomaan henkilönä. Se voi olla yksi syy siihen, ettei hallitusvastuu ole kuluttanut Marinin suosiolukuja samalla tavalla kuin pääministereitä yleensä. Marinin suosio on ainakin osaksi irtaantunut Sdp:n ja hallituksen suosiosta. Sitä tuntuvat selittävän myös muut asiat.

Marin on poliitikko ja merkittävä vallankäyttäjä, mutta monelle hän on jotain muuta: idoli.

Instagramissa Marin julkaisee itsestään säännöllisesti selfieitä ilman suurempaa poliittista viestiä. Eilen Sanna veti leukoja, tänään Sanna kannustaa kiekkoleijonia. Kaikki Marinissa kiinnostaa.

Tällaisten selfiekuvien alta löytyvät kommentit ovat yleensä kannustavia tai ihailevia. Kun Marin julkaisi yhteiskuvan hallituksen viisikosta, seuraajat innostuivat: ”Maailman paras hallitus”, ”Teräsleidit, sydämet kultaa”, ”Olette superviisaita ja hienoja naisia”, ”Beauty with brain” ja ”Ihana ja kaunis pääministerimme”.

Seassa on joskus haukkuja, jotka ovat yhtä tunteenomaisia kuin kehutkin. Tavanomaista poliittista keskustelua Instagramissa ei juuri käydä.

Marinin ihailussa korostuvat pääministerin ikä, sukupuoli ja ulkonäkö, mutta idoliksi voi tulla muillakin avuilla. Omat faninsa on esimerkiksi Donald Trumpilla, Barack Obamalla ja Jussi Halla-aholla.

Puolueet ja jäsenet ovat vanha tapa tehdä politiikkaa, idoli ja fanit uusi tapa. Tällaisen idolipolitiikan aika on luultavasti vasta alussa. Ensi keväänä eduskuntaan voi nousta useampi korkean profiilin influensseri. Se on perinteisen median kannalta hämmentävä tilanne: sovelletaanko somehahmoihin poliittisen julkisuuden vai julkkismedian pelisääntöjä?

Some on erikoinen media. Elokuvatähtiä palvottiin kaukaa, mutta somessa seuraaja tuntee saaneensa kutsun suosikkinsa elämään. Insta-idoli on kuin ystävä, joka kertoilee rennosti kuulumisistaan. Some luo tunteen siitä, että idoli on lähellä, mutta ei hän oikeasti ole. Hän on todella kaukana.

Keinotekoisen läheisyyden suojassa vallanpitäjä voi eristäytyä paljon kauemmas muista ihmisistä kuin perinteiset poliitikot, joiden on pakko olla ihmisten kanssa tekemissä muutenkin kuin selfieiden tai twiittien välityksellä.

Niin on käynyt Sanna Marinillekin. Hän on tähti – yhtä suuri, yhtä kirkas, yhtä etäinen.

Kirjoittaja on pääkirjoitus- ja mielipidetoimituksen esihenkilö.