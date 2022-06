Olisi tärkeää, että voisimme viettää perustuslain ja demokratian juhlaa yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa keskikesällä.

Kansanvaltaa eli demokratiaa pidetään ihanteellisena poliittisena järjestelmänä, ja se on pohjoismaisen oikeusvaltion peruste. Pohjoismaissa on erittäin vahva demokratia, joka pohjautuu kunkin maan perustuslakiin. Niin Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa kuin Islannissakin juhlitaan kansallispäiviä, joiden perimmäinen tarkoitus on viettää ja juhlia juuri kunkin maan perustuslain hyväksymistä.

Muissa Pohjoismaissa ei historiallisista syistä vietetä itsenäisyyspäivää. Suomi on joutunut sotimaan itsenäisyydestään. Itsenäisyyspäivänä juhlimme itsenäisyyttämme ja kunnioitamme sotiemme veteraaneja. Päivä on erittäin arvokas, ja sen tarkoitus on kunnioittaa niitä uhrauksia, joita isovanhempamme joutuivat tekemään taatakseen demokraattisen ja vapaan maan tuleville sukupolville. On hyvä, että tämä päivä pysyy arvokkaana ja perinteikkäänä jatkossakin tuleville sukupolville.

Perustuslain takaama demokratia ja vapaus on pohjoismaalaiselle melkein itsestäänselvyys. Olemme yksi Pohjoismaista, mutta meillä ei vielä vietetä omaa kansallispäivää. Tämän vuoksi olisikin tärkeää, että Kansanvallan päivä eli 17. heinäkuuta, jolloin Suomen tasavaltalainen hallitusmuoto vahvistettiin, julistettaisiin viralliseksi juhlapäiväksi, ja tämä päivä merkittäisiin myös virallisiin kalentereihin.

Muut Pohjoismaat viettävät kansallispäiviään kesäkuukausina. Suomen tasavaltalainen hallitusmuoto vahvistettiin heinäkuussa, joten 17.7. sopisi erittäin hyvin myös viralliseksi juhlapäiväksi. Tällöin voisimme yhdessä juhlia kesäilmassa Suomen perustuslakia, demokratiaa, Euroopan ensimmäistä naisten äänioikeutta sekä tasa-arvoa.

Pohjoismaiden tulee olla maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Tämän vuoksi olisi myös tärkeää, että myös Suomessa voisimme viettää perustuslain ja demokratian juhlaa yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa keskikesällä.

Markus Lyyra

asiantuntija, Oteren, Norja

