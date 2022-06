Suomi tuntuu olevan maa, jossa yhden auktoriteetin mielipide estää järjen käytön.

Kaltaisiani perusterveitä yli 65-vuotiaita, joiden kolmannesta koronarokotteesta on kulunut yli puoli vuotta, on suuri määrä. Samoin rokotteita on yllin kyllin, mutta puolityhjältä pop up -pisteeltä ei nelosrokotetta heru.

Päinvastoin kuin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijat, useat lääkärit ovat pitäneet yli kuusikymppisten tehosterokottamista järkevänä. Näin tehdään esimerkiksi Ruotsissa ja Virossa. Ymmärtäisin penseyden, jos Suomen sadattuhannet rokottamattomat olisivat yhtäkkiä valaistuneet ja ruuhkauttaisivat rokotuspisteet. Sellaisesta ei näy merkkiäkään.

Suomi tuntuu olevan maa, jossa yhden auktoriteetin – kaiken arvoituksen kyllä ansaitsevan – mielipide estää järjen käytön. Käytän sanaa ”mielipide”, koska kiistatonta tieteellistä evidenssiä asialle ei ole.

Lisäksi puhutaan syksyllä markkinoille tulevasta uuden sukupolven rokotteesta. Viimeksi mainittu on toiveikasta kuvitelmaa sikäli, että tuotetta ei vielä ole olemassakaan. Kun puhutaan syksystä, kyse voi olla syys-, loka-, marras- tai jopa joulukuusta. Pandemialla taas on omat aikataulunsa, joita kukaan ei voi ennustaa.

Nyt vähän joustavuutta kehiin. Tyhjiin rokotuspisteisiin asiakkaita ja rokotevarastot käyttöön. Meitä tehosterokotteen perustellusti haluavia, aktiivista elämää eläviä myöhäiskeski-ikäisiä riittää.

Päivi Mononen-Mikkilä

viestintäyrittäjä, Helsinki

