Asun perheeni kanssa Helsingin Latokartanossa, ja olen huolestuneena seurannut Latokartanon liikuntapuiston viime aikoina varsin villiksi muuttuneita pysäköintikäytäntöjä ja saattoliikennettä puiston alueelle.

Huolimatta siitä, että puiston vieressä on vierailijoiden käytössä iso pysäköintialue ja lähikaduilla myös runsaasti kadunvarsipaikkoja, monet ovat alkaneet surutta noudattaa omia sääntöjään. Muun muassa liikuntahallin sisäänkäyntiä lähimpänä olevat muutamat invapaikat ovat jatkuvasti käytössä ilman asianmukaisia pysäköintilupia. Myös viereisen Latokartanon peruskoulun pihamaa on otettu pysäköintikäyttöön, vaikka huoltoajoja lukuun ottamatta siellä ei tietenkään liikennettä tulisi olla. Juuri tästä koulun pihalle tapahtuvasta liikenteestä aiheutuu erityisen suurta vaaraa. Nyt kesällä ongelma on korostunut entisestään, kun läheisellä pallokentällä järjestetään esimerkiksi jalkapalloharjoituksia ja muita vastaavia tapahtumia.

Neljävuotias lapsemme oli joutua viime keskiviikkona onnettomuuteen, koska autoilija ajoi kevyen liikenteen väylää pitkin koulun pihalla sijainneen välituntikatoksen alle parkkiin. Liikuntapuistossa ja koulun leikkipaikalla sekä sen läheisyydessä liikkuu päivittäin paljon pieniä lapsia. On vain ajan kysymys, milloin ensimmäinen vakava onnettomuus tapahtuu, jollei holtitonta autoilua ja pysäköintiä saada kuriin. Pienet lapset eivät osaa varoa luvattomilla reiteillä olevia autoja, kun niitä ei siellä lähtökohtaisesti pitäisi olla lainkaan.

On Helsingin kaupungin vastuulla varmistaa, ettei liikuntapuiston alueella liikkuvien lasten eikä muidenkaan turvallisuus vaarannu joidenkin autoilijoiden piittaamattomuuden takia. Toivon, että meidän ei tarvitse nähdä yhtäkään onnettomuutta ja asia hoidetaan pikaisesti kuntoon. En usko, että Latokartano on poikkeustapaus. Myös muiden puistojen käytäntöjä lienee syytä tarkistaa ja puuttua väärinkäytöksiin viipymättä.

