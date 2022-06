Mitä vahvempi metsäkatolaki on, sitä paremmin globaalia metsäkatoa voidaan kitkeä ja sitä kannattavampaa yritysten on toimia vastuullisesti.

EU-maiden kulutus on globaalisti yksi suurimpia trooppisen metsäkadon aiheuttajia. Pelkästään suomalaisen kulutuksen seurauksena voi tuhoutua vuosittain tuhansien jalkapallokenttien verran arvokkaita ekosysteemejä. Ongelmaa pyritään ratkaisemaan metsäkatolailla, joka on edennyt EU-valmistelussa loppusuoralle. Lain tarkoituksena on estää metsäkatoa aiheuttavien tuotteiden pääsy EU-markkinoille. Suomi kuitenkin näyttää toimivan aktiivisesti metsäkatolain vesittämiseksi.

Suomi on ehdottanut jäsenmaiden neuvotteluissa puolen hehtaarin joustoa metsäkatolakiin. Ehdotuksen mukaan vain yli puoli hehtaaria raivattua metsää peltolohkoa kohden laskettaisiin metsäkadoksi. Tämä jousto ja muut Suomen kannattamat heikennykset tarkoittaisivat globaalilla tasolla huomattavan laajan metsäkadon aiheutumista niin, ettei lainsäädännöllä voitaisi puuttua siihen. Suomi siis ajaa metsäkatolakia, joka sallisi metsäkadon.

Metsäkadon salliminen on ristiriidassa hallituksen luontokadon pysäyttämisen tavoitteen kanssa. Se on myös vastoin kansalaisten selvän enemmistön ja lukuisten vastuullisten yritysten toiveita. Mitä vahvempi metsäkatolaki on, sitä paremmin globaalia metsäkatoa voidaan kitkeä ja sitä kannattavampaa yritysten on toimia vastuullisesti.

Suomi ei saa hyväksyä metsäkadon mahdollistavaa joustoa. Yksiselitteinen kielto metsäkadolle, toimijoiden velvollisuus alkuperäjäljitettävyyteen sekä lain vahva toimeenpano ovat välttämättömiä ehtoja sille, ettei kansalaisten tarvitsisi kaupassa käydessään olla huolissaan siitä, että ostettava tuote on voinut aiheuttaa metsäkatoa. Ministereiden Maria Ohisalon (vihr) ja Antti Kurvisen (kesk) on pidettävä huoli, että tuleva laki todella estää luontokatoa ja että Suomi siirtyy vahvaa metsäkatolakia ajavien EU-maiden joukkoon.

Jussi Nikula

suojelun neuvonantaja, WWF Suomi

