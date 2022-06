Sähköpotkulautailussa on paljon hyvää

Sähköpotkulaudat ovat tulevaisuuden kaupunkiliikennettä, jota ei pidä tyrmätä pikkusieluisuudella.

Potkulauta on nokkela tapa liikkua kaupunkiympäristössä.

Jatkuvasti tulee vastaan kirjoituksia ja näkemyksiä siitä, miten sähköpotkulaudat ovat pelkkä ongelma, rasite tai vaaratekijä. Tosiasiassa potkulaudat ovat nokkela ja nopea tapa liikkua kaupunkiympäristössä. Ne ovat ekologisia ja mahdollistavat yksilölähtöisen ja joustavan kaupunkiliikenteen ilman autoa.

Sähköpotkulautojen käytön organisoimisessa on varmasti vielä lastentauteja, ja väärinkäyttöä esiintyy valitettavasti aina. On kuitenkin hyvä huomata, että autoilussa on runsaasti samanlaisia ongelmia, ja se vie kaupunkitilasta valtavan suuren osan.

Olisi tärkeää, että lautojen väärinkäytön ongelmia voitaisiin ehkäistä vaatimatta lautojen kieltämistä tai kovia rajoituksia. Sähköpotkulaudat ovat tulevaisuuden kaupunkiliikennettä, jota ei pidä tyrmätä pikkusieluisuudella.

Tommi Paalanen

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.