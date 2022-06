Verkkokauppakeräilyssä on monta osaa, eikä asiakas välttämättä ymmärrä, kuinka laaja palvelu se lopulta on.

Lassi Mäkinen kirjoitti (HS Mielipide 10.6.) kaupan sälyttävän asiakkaan maksettavaksi turhia kustannuksia. Se ei pidä paikkaansa. Kaupassa työskentelevät ovat alan ammattilaisia, joille tulee maksaa työstä kunnon korvaus, eikä verkkokauppakeräily pyöri ilman osaavaa henkilökuntaa.

Elintarvikeliikkeiden verkkokauppakeräilyssä on monta osaa, eikä asiakas välttämättä ymmärrä, kuinka laaja palvelu se lopulta on. Keräilyn kustannukset eivät tule pelkästään keräilijöiden palkoista, vaan kaupalta vaaditaan useampi henkilö varmistamaan, että palvelu toimii ja se on ensiluokkaista.

Keräilyn lisäksi palvelu vaatii osastonhoitajilta lisää työtä, kun heidän tulee varmistaa tuotteiden saatavuus menekin lisääntyessä, eivätkä osastojen tuotteetkaan siirry verkkokauppaan ilman työntekijää. Verkkokauppakeräilyssä tulee myös toimia vastuuhenkilö, joka huolehtii muun muassa keräilyyn tarvittavien pakkausmateriaalien saatavuudesta, asiakaspalautteesta sekä epäselvien tilanteiden selvittämisestä, jotta jokaiselle asiakkaalle taataan hyvä palvelu.

Verkkokauppakeräily on fyysisesti raskasta työtä, jossa työntekijältä vaaditaan tarkkuutta sekä oma-aloitteisuutta. Usein asiakkaalle soitetaan, jos jokin hänen toivomansa tuote ei ole saatavilla. On syytä muistuttaa, että tähän kaikkeen kuluu aikaa. Palvelu, jossa asiakas saa lisää aikaa omaan päivään, kun kauppaan ei tarvitse tulla eikä tarvitse etsiä tuotteita, tulee maksaa korvaus.

Verkkokauppakeräilyä kehitetään ja henkilökuntaa koulutetaan jatkuvasti, jotta ikäviltä virheiltä vältytään. Jokainen meistä yrittää parhaansa ja virheistä otetaan opiksi.

Amiira Laitala

valtiotieteiden kandidaatti

kaupan alan ammattilainen, Helsinki

