Verden pääkirjoituksessa Leena Brandt toteaa, että Ukrainan sodan myötä myös sosiaalinen media on täyttynyt sodasta.

”Meemit ja giffit eivät ratkaise sodan kulkua, mutta niiden tekeminen ja tykkääminen ilmeisesti helpottaa sotaa sivusta seuraavien oloa.”

”Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin sanotaan voittaneen somessa, ja tästä on saattanut joillekin syntyä väärä käsitys sodankäynnistä. Vaikka ukrainalaisten tviittejä kuinka jakaa, ei se vähennä venäläisen tykistön tulivoimaa. Itä-Ukraina tuhoutuu uutiskuvissa silmiemme edessä.”

”Yhtä lailla ponnetonta on sodan kuvaaminen huumorin keinoin. Vitsit, meemit ja giffit, joissa tehdään pilaa venäläisten sotakyvyistä, ovat ehkä antaneet mahdollisuuden naurahtaa sodan karmealle todellisuudelle. Mutta traktoritarinat on pikku hiljaa kulutettu puhki ja sota vain jatkuu.”

”Some on tietysti vaikuttanut kansalaisten asenteisiin ja muokannut käsitystä siitä, kuka on oikealla asialla. Erilaiset hyväntekeväisyysjärjestöt voivat varmasti kiittää somea niistä miljoonista, joita on saatu kerättyä hyökkäyksen kohteena olevalle Ukrainalle.”

Ulkopolitiikka-lehdessä tietokirjailija Janne Riiheläinen kirjoittaa, että Ukrainan hallinto on onnistunut saamaan länsimaat tuekseen.

”Pelkästään presidentti Volodymyr Zelenskyin virtuaalinen parlamenttikiertue jää strategisen kommunikaation historiaan. Zelenskyin henkilökohtaiset kyvyt puhutella ihmisiä ja herättää tunteita ovat olleet Ukrainan tärkeimpiä aseita.”

”Näin on myös tehty johtopäätös, että Venäjä on surkeasti häviöllä informaatiosodassa. Jos katseet suunnataan kuitenkin läntisen kulttuurin ulkopuolelle, Venäjä ei olekaan yksiselitteisesti roistovaltio. Intiassa, Indonesiassa ja monissa Afrikan maissa sen nousemista länttä vastaan jopa tuetaan.”

”Yleensä etäisyyden etuoikeus on varattu meille eurooppalaisille, jotka olemme tarkastelleet hyvin ulkokohtaisesti kaukaiseksi koettuja konflikteja ja sotia. Mitä vähemmän omakohtainen on suhde johonkin asiaan, sitä enemmän informaatiovaikuttamisella on mahdollisuuksia.”

”Kolonialismi ja Yhdysvaltojen terrorisminvastainen sota ovat jättäneet jälkiä kaikkialle maailmaan. Tätä Venäjä on käyttänyt taitavasti hyväkseen.”

”Erityisesti Afrikassa käydään tulevien vuosien aikana kamppailua siitä, kenen syyksi Ukrainan sodan aiheuttama ruokapula seurauksineen lasketaan. Venäjä pyrkii luonnollisesti vierittämään syyn lännen pakotteiden päälle.”