Sampsa Oinaala käsitteli kolumnissaan (HS 8.6.) Ylen audiodraamaa. Toisin kuin tekstissä annettiin ymmärtää, audiodraaman kehittämiseen on viime vuosina panostettu paljon. Yle ei ole missään vaiheessa vähentänyt panostustaan audiosisältöihin, vaan yleisön tapa kuluttaa niitä on muuttunut ja siirtynyt Yle Areenaan. Tämä muutos on merkinnyt suuria muutoksia Ylen sisällöissä ja niiden tuottamisessa.

Tuotantomäärissä on vuosittain vaihtelua, mutta audiodraaman rahoitus on pysynyt vakiintuneella tasolla. Muutos on tapahtunut painopisteessä: yksittäisistä kuunnelmista on siirrytty kohti sarjoja, minisarjoja ja podcasteja.

Yle Draaman ohjelmat kuullaan nykyisin Yle Radio 1:ssä samalla ohjelmapaikalla, koska halusimme saada kaikille ohjelmalajeille enemmän kuulijoita. Toiveenamme on, että yhä useammat kuulijat löytäisivät tiensä mahdollisimman monipuolisen radiotaiteen äärelle.

Antti Lehtinen

Matti Kajander

vastaavat tuottajat, audiodraama, Yle

