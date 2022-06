Perustuslakia tulee liikennejärjestelmää kehitettäessä tulkita harkiten.

Viimeistään tänä keväänä on käynyt selväksi, että kaupungeilla ei ole käytettävissään riittäviä keinoja, jotta jaetut sähköpotkulaudat saataisiin toimimaan liikennejärjestelmässämme toivotulla tavalla.

Liikenne- ja viestintäministeriön edustaja Konsta Arvelin selitti sääntelyn puutetta (HS 2.6.) vetoamalla Suomen perustuslakiin kirjattuihin liikkumisvapauteen ja elinkeinovapauteen. Ministeriön tehtävä on toki ohjata liikennejärjestelmän kehitystä olemassa olevan lainsäädännön perusteella, mutta Arvelinin perustelut ovat todella heikot. Perustuslakia ei voida vain siteerata liikennejärjestelmää kehitettäessä – sitä tulee tulkita harkiten.

Potkulaudat ovat tuoneet enemmän liikkumismahdollisuuksia ihmisille, mutta samanaikaisesti niiden jatkuva väärinpysäköinti on rajoittanut ihmisten vapautta liikkua. Jo tämä yksinkertainen esimerkki osoittaa, että liikenteessä yhden ihmisen oikeudet ovat usein ristiriidassa toisen ihmisen oikeuksien kanssa. Pahimmassa tapauksessa ristiriita saattaa syntyä perustuslain seitsemännen pykälän kanssa, joka on oikeus elämään.

Liikenne- ja viestintäministeriön ei tulisi piiloutua perustuslain taakse vaan pyrkiä kehittämään liikennejärjestelmää ottaen huomioon nämä ristiriidat. Mikäli näin ei tehdä, liikennejärjestelmän pitkäjänteinen kehitys kestävämpään suuntaan on käytännössä mahdotonta. Lisäksi on selvää, että nykyinen, passiivinen lähestymistapa uusiin liikkumisteknologioihin ei auta luomaan ministeriön toivomaa yhteistyön ja innovaation kulttuuria eri toimijoiden välillä, vaan vaikutus on täysin päinvastainen. Ohjauksen puute on johtanut sekavaan tilanteeseen, josta kansalaiset nyt kärsivät.

Liikenne- ja viestintäministeriön toimintaa tulisi siis kehittää ennakoivaan ja toimijoiden välistä yhteistyötä painottavaan suuntaan. Näin myös tarve reaktiiviseen sääntelyyn vähenisi.

Miloš Mladenović

apulaisprofessori

Janne Olin

väitöskirjatutkija

maankäytön suunnittelu ja liikennetekniikka, Aalto-yliopisto

