Onko hallituksessa lainkaan luettu ajatuksella terapiatakuu-kansalaisaloitetta?

Lupaukset mielenterveyden oireita kokeville ja heidän läheisilleen petettiin, kun hallitus jätti terapiatakuun ulos hoitotakuusta. Mielenterveyden häiriöiden hoitoon, kuten lyhytterapiaan, pääsy on mahdottoman vaikeaa, vaikka oireet yleistyvät ja pahenevat.

Sen sijaan hallituksen virhettä peitellään retoriikan alle. Sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Eveliina Pöyhönen väitti, että hallituksen esitys nopeuttaa hoitoon pääsyä myös mielenterveyden ongelmissa (HS Mielipide 7.6.).

Onko hallituksessa lainkaan luettu ajatuksella terapiatakuu-kansalaisaloitetta? Se, että ensikäyntiä terveyskeskukseen nopeutetaan, ei korjaa tilannetta, koska valtaosassa terveyskeskuksista ei ole edes tarjolla lyhytpsykoterapiaa. Kertakäynti lääkärillä ei yleensä riitä. Mielenterveyden kriisissä tarvitaan tutkitusti toimiva kunnon hoitojakso. Se on ihmisoikeus.

Kun julkaisimme mielenterveysjärjestöjen kanssa terapiatakuu-kansalaisaloitteen vuonna 2019, se sai nopeasti tuen yli 50 000 kansalaiselta ja laajasti eri puolueista. Valtaosa päättäjistä on julkisesti kannattanut terapiatakuuta, ja sitä on pidetty inhimillisesti ja taloudellisesti järkevänä ajatuksena. Mihin tämä tuki ja lupaukset unohtuivat?

Terapiatakuu on jo otettu käyttöön yksittäisissä kunnissa. Suomen on kuitenkin oltava yhdenvertainen maa, jossa hoitoon pääsee asuinpaikasta ja sairaudesta riippumatta. Tarvitaan kansallinen terapiatakuu.

Aloitteen toteuttamiselle on nyt tarvetta enemmän kuin koskaan. Silti hallitus on epäonnistunut takaamaan ihmisille nopeamman pääsyn mielenterveyden hoitoon. Tämä koettelee monen mielenterveysaktivistin ja asiantuntijan uskoa politiikkaan. Me odotamme hallitukselta korjausliikettä.

Alviina Alametsä

europarlamentaarikko (vihr)

terapiatakuu-kansalaisaloitteen vireillepanija

