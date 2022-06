Vastuu luonnonvaraishoitoloiden laadunvalvonnasta kuuluisi valtiolle.

Kohu Kuusamon Suurpetokeskuksen ympärillä on herättänyt keskustelua luonnonvaraisten eläinten hoidosta ja näytteillä pitämisestä. Vaikka huomio on kohdistunut lähinnä yhteen kohteeseen, Suomessa on muitakin puutteita luonnonvaraisten eläinten hoidossa. Puutteet lainsäädännössä ja eläinten hoidossa mahdollistavat olosuhteet, joissa luonnonvaraisten eläinten hoitoa laiminlyödään.

Eläinsuojelulain mukaan avun tarpeessa olevaa luonnonvaraista eläintä on pyrittävä auttamaan. Laki ei kuitenkaan määrittele, kenen tulisi auttaa eläimiä. Saman lain mukaan luonnonvaraisten eläinten ottaminen elätettäväksi on kielletty, ja tilapäisestä sairaanhoitoa varten hoitoon otettu eläin on eläimen tilan salliessa vapautettava. Laki ei kerro, kuinka pitkään ja millaisissa olosuhteissa eläimiä saa hoitaa. Laki ei myöskään kerro, kuinka luonnonvaraisia eläimiä hoidetaan oikein.

Nykyinen eläinsuojelulaki, samoin kuin tuleva eläinten hyvinvointilaki, laiminlyövät luonnonvaraiset eläimet suurpiirteisyydellään. Kriteerejä luonnonvaraishoitoloille ei ole asetettu, eikä sille, kuka voi ja saa hoitaa luonnonvaraisia eläimiä.

Lain mukaan luonnonvaraiset eläimet kuuluvat valtiolle, mutta valtio ei ota juuri minkäänlaista vastuuta loukkaantuneiden luonnonvaraisten eläinten hoidosta. Taloudellinen tuki olemassa oleville hoitotahoille on vähäistä, ja ohjeita tai kriteereitä eläinten hoidosta ei juurikaan ole. Loukkaantuneiden luonnonvaraisten eläinten hoito on paljolti vapaaehtoisten, lahjoitusvaroilla toimivien hoitoloiden vastuulla. Olosuhteet mahdollistavat ja sallivat monentasoisen hoidon, mikä voi vaarantaa eläinten hyvinvoinnin.

Olemme sekä lain että moraalin velvoittamia auttamaan apua tarvitsevia luonnonvaraisia eläimiä. Tämä vastuu ei kuitenkaan voi loputtomasti olla yksittäisten, vapaaehtoisten auttajien harteilla.

Sonja Blom

filosofian maisteri, projektikoordinaattori, luonnonvaraisten eläinten hanke

SEY Suomen eläinsuojelu ry

