Myös lomautettujen työkyvyn ylläpidon pitää kuulua työterveyshuoltoon.

Työterveyshuolto ei kuulunut sote-uudistuksen piiriin, koska se katsottiin ongelmattomaksi eikä uudistusta tarvitsevaksi. Työterveyshuollon ydintehtävä on työkyvyn ylläpito minimoimalla työhön liittyvät terveyshaitat.

Onko onnistuttu, kun meillä on samaan aikaan työvoimapula, työttömyys, lisääntyvä ennenaikainen eläköityminen erityisesti mielenterveyteen liittyvin diagnoosein?

Työterveyshuollon lääketieteellinen erikoisala sisältää työhyvinvoinnin (occupational health) ja työlääketieteen (occupational medicine). Vuosikymmenten aikana lakisääteisestä työterveydenhuollosta (kolmivuorotyö, kemialliset altisteet, tärinä, melu, raskaat taakat, raskauteen liittyvät rajoitukset jne.) on vapautunut resursseja työolosuhteissa, -menetelmissä, -kierrossa, uudelleensijoituksessa tapahtuneiden teknisten ja työsuojelullisten toimenpiteiden seurauksena. Eli tässä työterveyshuolto ja -suojelu ovat onnistuneet.

Vapautuneet resurssit on ohjattu resurssipulasta kärsivän perusterveydenhuollon palveluiden tuottamiseen työterveyspalveluina.

Työterveyshuolto sen enempää kuin muutkaan asioiden kulkuun vaikuttaneet tahot eivät ole pystyneet ennakoimaan työterveyshuollon uusia haasteita. Huolestuimme jo 1980-luvulla Oulun aluetyöterveyslaitoksen neuvottelukunnassa mielenterveysongelmien ja johtamishaasteiden lisääntymisestä työyhteisöissä. Työlainsäädännössä ja sen tulkinnassa sekä työterveydenhuollossa ei ole näkynyt vaikuttavia toimia.

Samaan aikaan kun työterveyshuoltoon, johtamiseen ja viranomaisten tehtäväkentälle on tullut uusia vaatimuksia työelämän muutosten kautta, työterveyshuolto on siirtynyt pois työpaikoilta, vaikka työterveyshuollolla on lakisääteinen velvollisuus tunnistaa ongelmat ja toimia niiden ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi. Työterveydenhuollon omalääkärin pitää tuntea työntekijän työolot, työssä selviytyminen, ongelmat ja selvittää niitä yhdessä työntekijän ja työpaikan ja tarvittavien muiden erikoisalojen asiantuntijoiden kanssa, hakea ratkaisumalleja ja tukea asiantuntemuksellaan yhteistyössä uudelleenkoulutusta. Myös lomautettujen työkyvyn ylläpidon pitää kuulua työterveyshuoltoon.

Perusterveydenhuollon laajamittainen toteutus työterveyshuoltona on vienyt resursseja ja kiinnostusta työn, työympäristön ja sen terveysvaikutuksen ajantasaiselta ymmärtämiseltä eli työhyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden tunnistamiselta ja seurannalta.

Työkykyisen työvoiman puute on jo tällä hetkellä yksi Suomen suurimmista haasteista. Työterveyshuollon tehtävä on ennakoida ja tunnistaa työelämän terveysriskit ja toimia ajoissa.

Pirkko Vihko

professori, työterveyshuollon erikoislääkäri, Nokia oyj:n entinen johtava työterveyslääkäri, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.