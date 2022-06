Helsingin uusi maakuntalaulu on tavoittanut olennaisen

Helsingin elinvoima perustuu suvaitsevaisuuteen ja erilaisuuden arvostamiseen.

Kun näin Helsinki-päivän aamuna luin toimittaja Jussi Lehmusveden jutun Helsingin maakuntalaulusta (HS 12.6.), mieleeni muistui kohtaaminen muutaman vuoden takaa.

Kerrostalon pihalla ajauduin juttusille noin kymmenvuotiaiden lasten kanssa, joista osa oli tuttuja saman pihapiirin asukkaita. Innokkaimmat lapset alkoivat esitellä kavereitaan minulle: ”Tuo on tullut Venäjältä, toi on Turkista, toi taas Serbiasta – me kaikki ollaan maahanmuuttajia.”

Mietin tätä hetken aikaa ja totesin: ”En minäkään täältä ole kotoisin. Minä olen itse asiassa syntynyt Turussa, mutta oikeasti olen lähtöisin Kotkasta.” Yksi tytöistä riemastui: ”Minä olen syntynyt Kotkassa.”

Totesimme yhdessä, että meitä oli siis kaksi kotkalaista tässä Puotilan entisellä kaalimaalla. Tytön vanhemmat olivat lähteneet Jugoslavian sotaa pakoon ja päätyneet mutkien kautta Itä-Helsinkiin, minä puolestani opiskelujen ja töiden perässä pois taloudellisesti taantuvalta kotiseudultani.

Samoihin aikoihin Itä-Helsingissä järjestettiin maahanmuuttovastaisia mielenosoituksia, joita me puotilalaiset jouduimme todistamaan. Naapuriperheen nuoret – Helsingissä syntyneitä, mutta isänsä puolelta maahanmuuttajataustaisia – joutuivat näiden marssijoiden rasististen mielenilmausten kohteeksi. Näppärinä nuorina he selvittivät mielenosoittajien taustaorganisaatiot: ne johtivat Mikkeliin.

Helsingin elinvoimaisuuden, kasvun ja hyvinvoinnin perustana ja voimavarana ovat suvaitsevaisuus ja erilaisuuden arvostaminen. On ilahduttavaa, että tämä todetaan myös uudessa maakuntalaulussamme.

Leena Tirronen

Helsinki

