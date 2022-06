Lastensuojelulain tarkoitus on nimenomaan se, että ilmoittamisen kynnys olisi matala.

Julia Gao otti kantaa (HS Mielipide 9.6.) lastensuojelulain kokonaisuudistusta koskevaan keskusteluun tuoden esiin, että lastensuojelulain ilmoitusvelvollisuussäännös on ristiriidassa yksityiselämän suojan kanssa. Matti Rimpelä (HS Mielipide 11.6.) puolestaan kirjoitti, että viranomaisten ilmoitusmenettely lastensuojeluun voi olla vastuun siirtämistä. Molemmilta kirjoittajilta unohtui sosiaaliviranomaisen lastensuojelua laajempi arviointi- ja järjestämistehtävä.

Lastensuojelulakia ei voi tarkastella irrallaan sosiaalihuollon yleislaista, sosiaalihuoltolaista. Ilmoitusvelvollisuutta koskeva säännös löytyy molemmista laeista. Lastensuojelulain tarkoitus on nimenomaan se, että ilmoittamisen kynnys olisi matala. Vain siten perhettä ja lasta voidaan auttaa ennen kuin ongelmat ovat massiivisia.

Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaaliviranomainen arvioi lastensuojelutarpeen ohella myös lapsen muiden sosiaalipalvelujen tarpeen. Palvelutarpeen arvioinnin perusteella perhe joko ohjataan palveluihin tai todetaan, ettei palvelutarvetta ole. Lastensuojelun asiakkuuteen ohjataan vain ne suojelun tarpeessa olevat lapset, joille sosiaalihuoltolain mukainen tuki ei riitä.

” Lastensuojelu ei ole rangaistus.

Ilmoitusmäärien ja lastensuojelun asiakasmäärien välinen suhde ei siten kuvaa sitä, kuinka moni lapsi tarvitsee tukea palvelutarpeen arvioinnin aikana tai sen jälkeen. Muun muassa sosiaalityötä, kotipalvelua, perhetyötä ja tukihenkilöitä järjestetään myös ilman lastensuojeluasiakkuutta. Palvelutarvetta arvioidaan jo nyt monissa kunnissa moniammatillisissa tiimeissä.

Sote-viranomaisten velvollisuus on tarjota perheille tukea varhaisessa vaiheessa, tunnistaa riskejä ja ehkäistä asiakkaille aiheutuvia vaaroja ja haittoja. Niin kutsuttujen aiheettomien ilmoitusten käsite on ongelmallinen.

Ilmoitus- ja arviointimenettelyn toimivuutta ei ole mielekästä mitata sillä, johtiko yhteydenotto raskaisiin toimenpiteisiin. Tavoiteltavaa on pikemminkin se, että yhteydenotot johtavat asiakkaan ongelmien ratkaisemiseen, jos ongelmia on. Usein jo asioiden selvittely on riittävä tuki.

Nykyisen sääntelyn puitteissa on mahdollista toteuttaa Rimpelän kaipaamaa toimintamallia, jossa yhteydenottaja panostaa pohjatietojen antamiseen ja vastaanottaja yhteistyöhön ilmoittajan kanssa. Lastensuojelulain kokonaisuudistuksessa on otsikoiden muuttamista tärkeämpää varmistaa, että lastensuojelun yhteistyökumppanit ovat toimintakykyisiä ja yhteistyö on mahdollista.

Se, että lastensuojeluilmoitus voi olla traumaattinen kokemus perheille, johtuu paljon myös lastensuojelun imagosta. Sosiaalityön ammattilaiset ja useat asiakkaat ovat sitä mieltä, että lastensuojelun apu menisi paremmin perille, kun yleisesti olisi tiedossa, mitä lastensuojelu nykypäivänä tarkoittaa. Lastensuojelu ei ole rangaistus vaan apua lapselle ja hänen perheelleen.

Tarja Miettinen

yhteiskuntatieteiden maisteri, MA in Human Rights and Democratisation

Sonja Soini

yhteiskuntatieteiden maisteri, erikoissosiaalityöntekijä

Sosiaalityöntekijöiden seura ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.