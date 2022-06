Helsingin kaupungin palkanmaksuongelmat koskevat myös vaativaa työtä tekeviä omaishoitajia.

Helsingin Sanomat uutisoi (11.6.) Helsingin kaupungin jatkuvista ongelmista palkanmaksussa. Kaupungin siirryttyä keväällä uuteen palkanmaksujärjestelmään, ongelmat ovat räjähtäneet käsiin. Monien palkkoja ei ole maksettu lainkaan, eikä ongelmia ole välttämättä saatu korjattua yhteydenotoista huolimatta. Ylipäätään yhteyden saaminen palkkahallintoon on ollut haastavaa, sillä heillä ei ole takaisinsoittopalvelua, vaan asiakaspalveluun on täytynyt jonottaa useita tunteja.

Uutisesta jäi mainitsematta, että ongelmat koskevat myös esimerkiksi omaishoitajia, joiden palkkioita on jäänyt maksamatta. Omaishoitajat tekevät pienen palkkion turvin vaativaa hoivatyötä, joka ei välttämättä juuri anna sijaa muiden asioiden hoitamiselle. Esimerkiksi ympärivuorokautisesti vaikeasti sairasta läheistään hoitavalle omaishoitajalle myönnetään 36 tuntia lomitusta kuukaudessa.

On täysin kohtuutonta, että omaishoitajan tilanteessa olevat joutuvat käyttämään olemattomia ajallisia resurssejaan ja usein vähäisiä voimavarojaan palkkionmaksun ongelmien jatkuvaan selvittelyyn. Palkkioiden viivästyessä monet ovat epäilemättä joutuneet todella ahtaalle ja saattaneet joutua ottamaan velkaa yhtäkkisen tulojen puuttumisen takia.

Kuten uutisessa mainittiin, Helsingin kaupungilla on paljon erilaisia selityksiä sille, mistä palkanmaksun ongelmat johtuvat. Syitä on varmasti monia, mutta palkkojaan ja palkkioitaan odottavien näkökulmasta on aivan yhdentekevää, mistä ongelmat johtuvat. Selittelyjen sijaan kaupungin olisi korkea aika kantaa aidosti vastuuta ongelmien korjaamisesta ja korvaamisesta.

Hans Hämäläinen

valtiotieteiden tohtori, omaishoitaja

Helsinki

