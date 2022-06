Kun seniori-ikä on saavutettu, vakavan taudin riski kasvaa.

Olemme puolisoni kanssa seitsenkymppisiä. Olemme noudattaneet korona-aikana huolellisesti niin rokotus- kuin muitakin suosituksia. Maskin käytöstä julkisissa tiloissa emme ole luopuneet, eikä käsihygienia ole päässyt unohtumaan. Kuitenkin korona hiipi kolmesta rokotuksesta huolimatta talouteemme.

Tauti on ollut ankara. Vaikka emme ole joutuneet vuodeosastolle, pitkä vuodelepo on ollut ainoa mahdollinen olomuoto. Toimintakyky on laskenut merkittävästi. Perusterveydenhuoltoa joudumme kuormittamaan, kun jälkitauti näyttää ilmeiseltä.

Meillä molemmilla on takana lähimenneisyydessä niin syöpää kuin muitakin vakavia sairauksia. Diagnoosit tai ikä eivät kuitenkaan ole riittäneet neljänteen rokotukseen.

Hämmästelemme kansallisia rokotuslinjauksia. Kun seniori-ikä on saavutettu, vakavan taudin riski kasvaa. Maassa ei ole pulaa rokotteista, ja jo osa kotimaisistakin asiantuntijoista suosittaa neljännen rokotuksen ikärajan alentamista. Puhumattakaan tilanteesta muissa maissa, esimerkiksi Ruotsissa, jossa neljännen rokotteen ikäraja on 65 vuotta.

Influenssarokotteen saavat maksutta 65 vuotta täyttäneet. Heidän arvioidaan kuuluvan ryhmään, ”joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden terveydelle rokotuksesta on merkittävää hyötyä”. Saman periaatteen tulisi ohjata nykyistä paremmin myös koronarokotuspolitiikkaa. Neljännen rokotteen ikärajaa tulisi alentaa.

Koronan kurittamat seniorit

