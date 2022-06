Sähköistetty lauttaliikenne on osoittanut toimivuutensa Turun saaristossa.

Turun saaristo on rakastettua lomaseutua, ja nyt alueen lauttaliikenteessä on käynnissä hiljainen vallankumous.

Liikenteen sähköistyminen on ollut jo pitkään arkipäivää: sähköllä kulkevat nykyään niin potkulaudat, polkupyörät kuin moni henkilöautokin. Sähkökäyttöinen kuorma-auto on edelleen kuitenkin harvinaisuus, ja sähkölentokoneita saamme ennusteiden mukaan odottaa ainakin tämän vuosikymmenen loppupuolelle.

Meriliikenteen sähköinen edelläkävijä löytyy Turun saaristosta. Jos teet matkaa autolla Turun saaristoon Kaarinasta etelään, et voi olla sitä huomaamatta.

Maantie 180:n reitillä otettiin käyttöön Suomen ensimmäinen sähköinen autolautta vuonna 2017.

Puolassa rakennettu ja Elektraksi kastettu alus liikennöi vajaan kahden kilometrin merimatkaa Paraisten Lillmalöstä Nauvon Prostvikiin. Kyse on Suomen vilkkaimmasta lauttareitistä, eikä Elektra ole mikään pikkupurkki.

Elektralle ajaessa on kuin ajaisi lentokentälle – ajoneuvoja mahtuu rinnakkain viiteen riviin. Mistään risteilyaluksesta ei silti ole kyse: saaristolautat ovat maksuttomia kulkuvälineitä eivätkä uivia ravintoloita.

Hybridilautta Elektra kuvattiin Parainen–Nauvo-välillä syysmyrskyssä vuonna 2019.

Lähes satametrinen ja tietenkin lossinkeltainen alus pystyy kuljettamaan 90 ajoneuvoa kerralla. Vertailun vuoksi: helsinkiläisille tutut Suomenlinnan-lautat ovat 35-metrisiä, ja niihin mahtuu pari autoa.

Omilla reissuillani Elektra on kulkenut aina sähköllä, mutta virallisesti alus on hybridi. Dieselmoottorit varmistavat liikennöinnin sujuvuuden sähkökatkon tai vaikean jäätilanteen aikana. Lautan yläkannella on aurinkopaneeleja, mutta ensisijainen käyttövoima on akusto, jota ladataan aluksen ollessa rannassa.

Lautan lastaaminen ja itse liikenne sujuu nopeammin ja hiljaisemmin kuin pienemmillä diesellautoilla, joilla saariväliä on liikennöity 1950-luvulta saakka. Ei siis ihme, että vielä tänä vuonna Elektra saa vastaavanlaisen Altera-sisaraluksen. Se tulee liikennöimään myös Paraisten ja Nauvon välille, ja myöhemmin saaristoon myös Nauvon ja Korppoon välille saadaan hybridilautta.

” Alukselle ajaessa on kuin ajaisi lentokentälle.

Saariston elinvoiman kannalta toimiva liikenne on kaikki kaikessa. Sähkölautta tuo saaristolaisen mantereelle töihin ja lääkäriin, ja se vie myös kaupunkilaisen nauttimaan Suomen suosituimpiin kuuluvan mökkipaikkakunnan eduista.

Globaalisti meriliikenne tuottaa noin kaksi prosenttia kasvihuonepäästöistä. Muutama sähkölautta Turun saaristossa on pieni askel, mutta askel kuitenkin.

Kirjoittaja on HS:n toimittaja.