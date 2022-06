Ilkka-Pohjalainen luonnehtii kokoomuksen, keskustan ja vasemmistoliiton puoluekokouksia eduskuntavaalien avaukseksi.

”Nato-ratkaisun jälkeen kannatusmittausten kärjessä keikkuvalle kokoomukselle kymmenen kuukautta tuntuu varmasti yhtä pitkältä kuin pikkulapselle synttärien odottelu. Kokemusten mukaan kannatuskyselyjen suosiosta sulaa poikkeuksetta aina osa vaaleihin mennessä.”

”Käytävillä kokoomuslaiset varoittelivat toisiaan ylimielisyydestä, mutta se ei estänyt Petteri Orpoa esiintymästä jo pontevana ja kestohymyilevänä pääministerinä.”

”Leikkauslistojen aika tulee joskus myöhemmin, viimeistään vaalien jälkeen. Työelämässä ainakin puhaltavat uudet tuulet, jos kokoomus saa haluamansa eli porvarihallituksen.”

”Keskusta sai hallituskumppaninsa ja opposition takajaloilleen lanseeraamallaan aluepolitiikalla. Sillä kutsutaan takaisin puolueuskonsa menettäneitä, mutta terminä erityistalousalue nostaa kyllä kylmiä väreitä.”

Maaseudun Tulevaisuuden mukaan viikonlopun puoluekokoukset käytiin erikoisessa tunnelmassa.

”Euroopassa on sota, Suomi pyrkii Natoon, inflaatio riistäytyy käsistä ja seuraaviin eduskuntavaaleihin on vajaa vuosi. Erityisesti kokoomusväki odottaa vaalitulosta kuin karhu hunajaa. Samalla gallupsuosio on alkanut hyydyttää puolueen johtoa. Konkretia uupui avauksista eivätkä veronalennukset oikein sovi vaatimuksiin tiukasta valtiontaloudesta.”

”Kaikille kokoomuslaisillekaan ei selvinnyt, miten puoluejohtaja Petteri Orpo aikoo temppunsa tehdä.”

”Toiselle perinteiselle porvaripuolueelle, keskustalle, viikonlopun puoluekokouksen lähtökohta oli aivan erilainen. – – Meneillään oleva maatalouden syvä kriisi sekä koronan ja Venäjän sodan aiheuttama valtiontalouden velkaantuminen painavat erityisesti vastuusalkkuja kantavaa keskustaa.”

”Kun kannatus on laskenut 12 prosentin tasolle, varmistelulla ei enää voita mitään. Keskustan on nyt pakko hyökätä, vaikka vaalien jälkeen se todennäköisesti lähteekin tankkaamaan kannatusta oppositioon.”

Ilta-Sanomat arvioi varsinaisen politiikan palanneen politiikkaan, kun koronaviruspandemian pahin vaihe vaikuttaa olevan takanapäin ja Venäjän hyökkäys Ukrainassa jatkuu.

”Energian ja ruoan hintojen kallistuminen osuu ihmisten arjen ytimeen. – – Kun aikaa eduskuntavaaleihin on vajaa vuosi, pitää toivoa, että poliitikot pitävät pään kylmänä. Kaikkeen ei ole rahaa, vaikka huuto olisi millainen. Inflaatiokaan ei osu kaikkiin samalla tavalla.”