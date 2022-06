Naapurimaamme hajoaminen Vladimir Putinin kuoltua tai tultua syrjäytetyksi on varteenotettava mahdollisuus.

Kasvoin nykyisestä täysin poikkeavaan valtiolliseen todellisuuteen. Teinivuosinani Suomen olemassaolon perusta oli vakaa ja luottamuksellinen suhde Neuvostoliittoon. Koulussa opetettiin sekä yya-sopimusta että Raamatun tapahtumia. Viron lipun näin ensi kertaa pilalehti Pahkasian kannessa. Jossain oli Jugoslavia, se oli fakta.

Varmaa on sekin, että jos elän vanhaksi (mistä ei tosin ole takeita), tulen kuolemaan valtiollisessa todellisuudessa, joka sekin eroaa nykyisestä huomattavasti. Eräs sen piirre saattaa olla, että nykyisen kaltainen Venäjä on kadonnut.

Kuulostaako oudolta tai utopistiselta? Minusta ei enää. Ainakin kehitykseen voi varautua.

Naapurimaan poliittinen todellisuus on riippuvainen itsevaltiaasta ja tsaarista Vladimir Putinista, joka ei ole valinnut seuraajaansa. Varmaa on, että kun Putin kuolee tai syrjäytetään, moni asia muuttuu nopeasti. Putinin kuolema tai syrjäytyminen taas ei ole vuosikymmenten vaan vuosien tai ehkä jopa vain kuukausien päässä.

Putin aloitti Ukrainassa sodan, jonka hän on jo paljolti hävinnyt. Diktatuureissa hävittyjen sotien on tapana johtaa kumouksiin tavalla tai toisella. Vuonna 1905 hävitty Venäjän ja Japanin sota johti vallankumoukseen, joka loi pohjan Suomen demokraattiselle järjestelmälle ja maan itsenäistymiselle.

” Kohta kansi lentää kattilan päältä.

Putinin ympärillä on yhä vähemmän tyytyväisiä. Maan pitävät kasassa lähinnä pakko ja pelko.

Oligarkit ovat tyytymättömiä, koska sota vei heidän rahansa. Sotilaat ovat tyytymättömiä, koska sota menee huonosti eikä Putin julista liikekannallepanoa. Turvallisuuspalvelut ovat kauhuissaan, koska ovat epäonnistuneet Ukrainan operaatiossa ja keskittyvät toistensa puukottamiseen kulissien takana.

Kansan mielipide ei Venäjällä ole tärkeä, mutta suuri osa kansasta lienee tyytymätöntä. Kannen alla kuplii, ja kohta kansi lentää kattilan päältä, kun alkaa kiehua.

Lapsuuteni poliittinen todellisuus mureni muutamassa vuodessa. Neuvostojohtaja Mihail Gorbatšov yritti avata yhteiskuntaa, jossa ei voinut lisätä avoimuutta ilman, että maa ja sen valtapiiri hajosi.

Sitä, mitä pakko piti koossa, ei ollut mahdollista hallita vapauden oloissa. Gorbatšov ja Venäjän ensimmäinen presidentti Boris Jeltsin olivat kuitenkin vakuuttuneita, että vapaus on parempi kuin vankila.

Putin taas lupasi alusta alkaen pysäyttää käynnissä olleen valtion hajoamisprosessin. Hänen keinonsa on ollut vapauden ja avoimuuden vähentäminen.

Tämä on aivan loogista. Nykyisen kaltaista Venäjääkään ei nimittäin voi hallita siten, että se olisi vapaa ja avoin yhteiskunta. Täysin vapaissa ja demokraattisissa oloissa monet Venäjän alueet valitsisivat todennäköisesti irtautumisen Moskovan vallasta. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi EU-maiden ympäröimä Kaliningrad, islaminuskoinen ja etnisesti epävenäläinen Pohjois-Kaukasus tai upporikas Jakutia.

Tilastojen mukaan venäläiset muodostavat valtion asukkaista 80 prosenttia. Mutta maa on täynnä ihmisiä, joiden etninen ja kielellinen identifikaatio voi muuttua. Heillä on useita äidinkieliä ja useista eri kansallisuuksista olevia vanhempia ja isovanhempia. Tällä hetkellä on vielä hyödyllistä identifioitua venäläiseksi, mutta entä huomenna?

Venäjä on ennen kaikkea kolonialistinen suurvalta, samantyyppinen rakennelma kuin brittiläinen imperiumi tai Ranskan siirtomaavalta. Samalla tavoin kuin muiden kolonialististen suurvaltojen, myös Venäjän kohtalo tulee olemaan hajoaminen.

Prosessi voi olla kaaos, mutta jos ihmiskunta säilyy siitä hengissä, sen lopputuloksena häämöttää mahdollisuus myös demokratiaan, kielten ja kulttuurin moninaisuuteen.

Kirjoittaja on kielitieteilijä ja kirjailija.