Kaupungit voivat rajoittaa sähköpotkulautojen käyttöä katu- tai aluekohtaisesti sekä kieltää niiden pysäköinnin.

Sähköpotkulaudat puhuttavat tänäkin kesänä. Vaikka potkulaudat tuovat myös uusia mahdollisuuksia liikkumiseen, julkisuudessa esillä ovat olleet etenkin niiden mukanaan tuomat lieveilmiöt. Pääasiassa lieveilmiöissä on kyse sähköpotkulaudan kuljettajan tekemistä liikennerikkomuksista ja pysäköintivirheistä – siis tieliikennelain vastaisesta menettelystä.

Palveluntarjoajien määrä on kasvanut kuluvana kesänä etenkin Helsingissä, mikä näkyy suoraan sähköpotkulautojen määrässä. Tarjonnan kasvaessa myös liikenneturvallisuuteen liittyvät riskit voivat lisääntyä. Keskusteluun onkin noussut ratkaisujen etsiminen uuden ilmiön sääntelemisen kautta.

On hyvä muistaa, että sähköpotkulautailuun kohdistuu jo runsaasti sääntelyä. Kaupungeilla on jo olemassa keinoja puuttua sähköpotkulautojen käyttämiseen kaduillaan. Kaupungit voivat esimerkiksi rajoittaa sähköpotkulautojen käyttöä katu- tai aluekohtaisesti. Lisäksi on mahdollista määrätä siitä, miten ja mihin sähköpotkulaudat tulee pysäköidä.

Kaupungit ja poliisi voivat myös puuttua sähköpotkulautojen virheelliseen pysäköintiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sähköpotkulaudan voi tietyissä tilanteissa siirtää välittömästi, jotta siitä ei aiheudu turvallisuusriskiä.

Mikroliikkumisen turvallisuuden parantaminen on huomioitu myös maaliskuussa julkaistussa liikenneturvallisuusstrategiassa. Osana strategiaa selvitetään mikroliikkumisen promillerajan asettamista sekä kehitetään mikroliikkumiseen liittyvien liikennesääntöjen ja turvallisuuden huomioimista liikennekasvatuksessa, -koulutuksessa ja -tiedotuksessa. Samoin tarkastellaan sitä, voidaanko kunnille ja kaupungeille vielä lisätä mahdollisuuksia ohjata mikroliikkumista. Nämä toimenpiteet on tarkoitus käynnistää tämän vuoden aikana.

Tänä keväänä on myös perustettu mikroliikkumisen verkosto, joka kokoontuu Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin johdolla. Verkostossa ovat edustettuina mikroliikkumiseen keskeisesti liittyvät viranomaiset, kaupungit ja palveluntarjoajat, millä mahdollistetaan nopea ja joustava yhteistyö. Uudet liikkumisen palvelut edellyttävät uusia toimintatapoja turvallisen ja joustavan liikkumisen edistämiseksi, ja verkosto on tässä avainasemassa.

Maija Ahokas

yksikön johtaja, liikenne- ja viestintäministeriö

