Monikkoperheet ovat erityisryhmä omine tarpeineen.

Monikkoperheissä lasten hoitamista on paljon ja sitä voidaan helpottaa hyvällä suunnittelulla.

Monikkoperhe on perhe, johon odotetaan tai on syntynyt kaksoset, kolmoset, neloset tai jopa viitoset. Vuonna 2020 Suomessa syntyi 46 653 lasta, joista monikkolapsia oli 1 231. Kaksosia syntyi 605 perheeseen ja kolmosia seitsemään perheeseen. Tällä hetkellä kaksosten absoluuttinen ja suhteellinen määrä on huipussaan ennennäkemättömällä tavalla koko maailmassa.

Monisikiöinen raskaus on riskiraskaus. Raskausajan riskit liittyvät sekä äitiin että kehittyviin sikiöihin. Raskauden seuranta tapahtuu yksilöllisesti kokonaistilanne huomioiden. Useampaa kuin yhtä samanikäistä lasta odottavan elimistö joutuu erityiseen rasitukseen. Odottajalla on herkemmin anemiaa, korkea verenpaine ja kohonneita verensokeriarvoja. Kaksosista kolmasosa on identtisiä ja kaksi kolmasosaa epäidenttisiä. Merkittäviä sikiöongelmia ovat ennenaikaisuus ja sikiöiden kasvun hidastuma. Monikkoraskauteen liittyy myös sikiökuolleisuutta. Lapset tarvitsevat hoitoa ja terveydentilan seurantaa myös synnytyksen jälkeen ja lasten kasvaessa.

Useamman kuin yhden samanikäisen lapsen hoitaminen ja näiden kasvun ja kehityksen seuraaminen tuovat vanhemmille ja muille läheisille paljon iloa. Tutkimusten mukaan varhaisen kiintymys- ja vuorovaikutussuhteen muodostaminen useampaan kuin yhteen lapseen samanaikaisesti on erilaista kuin yhteen lapseen.

” Lasten erirytmisyys syöttämisessä ja nukkumisessa tuovat haasteita.

Lasten hoitamista on paljon ja sitä voidaan helpottaa hyvällä suunnittelulla, tiedolla ja ohjauksella. Lasten erirytmisyys syöttämisessä ja nukkumisessa tuovat haasteita. Vanhemmat tarvitsevat myös tietoa lapsen oman identiteetin ja yksilöllisyyden tukemisesta ja kaksosten välisestä suhteesta, jossa voidaan havaita esimerkiksi johtajuutta, alistuvuutta ja puhemiehenroolia. Liiallinen johtaminen ja alistuminen voivat aiheuttaa psykosomaattisia oireita, alakuloisuutta ja masentuneisuutta. Myös vertaistuen saaminen monikkoperheelle olisi tärkeää.

Sairaalan ja äitiys- ja lastenneuvolan henkilökunta on keskisessä asemassa monikkoperheille suunnattujen palveluiden toteuttamisessa. Vanhemmat ovat jääneet kaipaamaan enemmän monikkoperheille suunnattua ohjausta ja vanhemmuuden tukea. Isät toivoisivat enemmän huomiota monikkoisyyteen. Lisäksi opiskelijat ja ammattihenkilöt ovat ilmaisseet lisäkoulutuksen tarvetta opintojen aikana ja valmistumisen jälkeen.

Suomeen tarvittaisiin monialainen yhteistyötä tekevä asiantuntijaryhmä, joka tarjoaisi erityistietoa muun muassa monikko- ja keskoslasten perheille. Toiminnan tulisi olla perhelähtöistä, erityistarpeita huomioivaa ja tarjota konsultaatiomahdollisuutta ja koulutusta. Lisäksi sen tulisi olla kokonaisvaltaista, helposti saatavaa, perheiden tarpeiden keskiössä ja perustua vahvaan tietoperustaan. Perhehoitotyötä tulisikin kehittää huomioimaan yhä paremmin myös erilaisten perheiden yksilöllisiä tarpeita. Kehittämiseen tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä ja tahtoa.

Kristiina Heinonen

filosofian maisteri, terveystieteen maisteri

vieraileva tutkija, Helsingin yliopisto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.