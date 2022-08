Miten on mahdollista, että aiemmin hyvin toimiva systeemi on näinkin epäluotettava? Palvelua käyttävät muun muassa huonokuntoiset vanhukset, joilla ei ole välttämättä mukanaan saattajaa hankkimaan vaihtoehtoista kyytiä, kun Kela-taksi ei tulekaan. Lääkäri- tai muille tutkimusajoille täytyy päästä täsmälliseen aikaan, mutta eihän se onnistu, jos kyyti on puoli tuntia myöhässä. Iso harmi on sekin, jos pitkään odotettu ja tarpeellinen tutkimus jää tekemättä sen vuoksi, ettei kyyti tule ajallaan.

Tällä tavoin saadaan lisää vanhuksia laitospaikkoja jonottamaan, mikä ei varmaankaan ole tarkoituksenmukaista.

Johanna Laakso

Parainen

