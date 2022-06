Monet käyvät soutamassa kuntosalien laitteilla. Mutta vesillä soutaessa saa samalla katsella kauniita järvi- tai merimaisemia, mikä virkistää mieltä ja rauhoittaa stressaantunutta oloa. Silloin saa myös hengittää puhtaampaa ja raikkaampaa ilmaa kuin sisällä salilla.

Soutaminen veneellä sopii myös ikäihmisille ja huonojalkaisillekin. Se on erinomaista liikuntaa koko vartalolle. Kaulankin lihakset ja nivelet saavat kuntoutusta, kun joutuu kääntelemään päätä, jotta näkee, mihin on menossa. Soutelu kahdestaan toisen pitäessä perää on myös miellyttävä seurustelumuoto.

Soutelun aloittaminen ei ole välineistä kiinni. Useissa kaupungeissa on tarjolla kaupunkisoutuveneitä pientä kerta- tai kausimaksua vastaan. Myös pienehköjä moottoriveneitä voi soutaa, ja isojen veneiden varusteena on yleensä soudettava jolla.

Juhani Snellman

filosofian tohtori, Espoo

