Kokemusperäisistä hoidoista kiinnostuneet voisivat jatkokouluttautua valmistumisensa jälkeen.

Helsingin Sanomat käsitteli laajassa kirjoituksessaan (9.6.) Metropolian osteopatiakoulutuksen näyttöön perustumattomia hoitomuotoja – kraniaali- ja viskeraaliosteopatiaa.

Ammattikorkeakoulun edustajat Riitta Konkola ja Heidi Rontu puolustivat hoitomuotojen käyttöä (HS Mielipide 11.6.) perustelleen niiden kuuluvan eurooppalaiseen CEN-standardiin. Standardi on kuitenkin käytössä vain pienessä osassa osteopaattikoulutuksia Euroopassa, eikä sen käyttö ole edellytys ammattinimikkeen saamiselle.

Suomessa terveydenhuoltolaki asettaa rajat terveydenhuollon ammattilaisille siihen, että toiminnan on perustuttava tutkittuun tietoon. Standardi ei voi mennä kansallisen lain edelle.

Kokemusperäinen tulkinta hoidon tehosta, varsinkaan silloin, kun se ei ole yleisesti tunnustetun fysiologian mukaista, ei riitä perusteeksi opettaa hoitoa tuleville terveydenhuollon ammattilaisille. Kuten HS:n jutussa kirjoitettiin, Ranskassa viskeraali- ja kraniaaliopetus on tästä syystä osteopatian peruskoulutuksessa kielletty.

Suomessakin voitaisiin harkita tällaista Ranskan mallia, että osteopatian perusopinnot perustuisivat tutkittuun tietoon. Kokemusperäisistä hoidoista kiinnostuneet voisivat jatkokouluttautua valmistumisensa jälkeen. Mikäli jatkossa tutkimusnäyttö puoltaisi hoidon tehoa, otettaisiin opetus osaksi osteopatian koulutusohjelmia.

Manuaaliterapiassa on useita erilaisia hoitomuotoja ja -suuntauksia, joista osaa on tutkittu enemmän ja toisia vähemmän. Kaikista manuaalisista aloista (osteopatia, naprapatia, kiropraktiikka, koulutettu hieronta) tutkimusnäytön saaminen on hankalampaa kuin lääketieteessä, jossa voidaan mitata yksittäisen molekyylin vaikutuksia niin petrimaljalla kuin elävässä ihmisessäkin. Lääketieteen tutkimuksissa käytetty kaksoissokkoutus ei myöskään ole mahdollista manuaaliterapiassa.

Manuaaliterapiasta ja kuntoutuksesta tulee kuitenkin jatkuvasti uutta tutkimustietoa. Sen tuominen käytännön työhön ja opetussuunnitelmaan vaatii tieteellistä asiantuntijuutta ja perehtyneisyyttä alaan.

Suomen ortopedisten osteopaattien yhdistys ja Ortopedisen osteopatian koulutuskeskus ovatkin perustamassa tieteellistä työryhmää, tarkoituksenaan luoda tutkimusnäyttöön perustuvia hoitosuosituksia. Toivotamme osteopaattikollegamme ammattikorkeakoulusta tervetulleeksi mukaan työryhmään kehittämään ja edistämään näyttöön perustuvaa osteopatiaa Suomessa.

Miia Lindholm

puheenjohtaja

Suomen ortopediset osteopaatit ry

Jarno Haikonen

koulutuskeskuksen johtaja

Ortopedisen osteopatian koulutuskeskus

