Ratkaisu uudistaa kuntien palkkausjärjestelmää kannustamalla työuralla etenemiseen ja osaamisen lisäämiseen.

Suomalaiset työmarkkinat käyvät läpi voimakasta murrosaikaa. Joillakin aloilla työtaistelut ovat jatkuneet pitkään ja aiheuttaneet epävarmuutta talouteen laajemminkin. Kunta-alan työriidassa tämä ilmeni kuukausien tuloksettomina neuvotteluina ja useina työtaistelutoimina.

Kunta-alan palkkaratkaisu syntyi lopulta sovittelulautakunnan ehdotuksen pohjalta. Sen piirissä on noin kaksi kolmasosaa kunta-alan työntekijöistä, noin 300 000 ihmistä. Noin kolmasosaa kunta-alan työntekijöistä edustava Sote ry oli jo aiemmin hylännyt sovittelulautakunnan ehdotuksen.

Palkkaratkaisua on arvosteltu julkisuudessa liian anteliaaksi. Sovintoehdotus oli kokonaisratkaisu moneen ongelmaan, jotka näkyvät kunta-alan työoloissa, työllisyydessä sekä yleisesti työmarkkinoilla. Kunta-alan palkat ovat tilastoseurannan perusteella jääneet jälkeen sekä yksityisen sektorin että valtion palkkakehityksestä. Tätä jälkeenjääneisyyttä korjaa palkkarakenneohjelma, jonka keskimääräinen palkankorotus on yksi prosentti vuodessa. Korotukset kohdentuvat palkkausjärjestelmien uudistamiseen ja työvoiman saatavuuden parantamiseen paikallisesti. Kohdennuksista päättää viime kädessä työnantaja.

Ratkaisun tavanomaiset sopimuskorotukset määrittää niin sanottu yleinen linja, joka on kolmen avoimen sektorin alan keskimääräinen sopimuskorotus. Yleisen linjan mukaisista palkankorotuksista 70 prosenttia jaetaan yleiskorotuksena kaikille kuntatyöntekijöille ja loput paikallisena järjestelyeränä. Se lisää palkkausjärjestelmien uudistamismahdollisuuksia.

Osasyy kunta-alan työvoimavajeeseen on, että työuralla etenemiseen ja osaamisen lisäämiseen kannustavat palkkausjärjestelmät ovat olleet puutteellisia. Palkkarakenneohjelma ei yksin ratkaise työvoimapulaa, joka koskee erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluja sekä opetustoimea. Suuretkaan palkankorotukset eivät poista työyhteisöjen paikallistason ongelmia. Johtamisongelmat, ammattipätevyyksien alihyödyntäminen ja palveluketjujen tehottomuus on korjattava työpaikoilla paikallisesti.

Sovittelulautakunnan ehdotuksen mukainen ratkaisu tuo kunta-alalle usean vuoden työrauhan ja vakautta julkiseen talouteen. Työrauhan pituus on kolme vuotta, kun se avoimella sektorilla on yksi vuosi. Ratkaisu tuottaa siis palkkarakenneohjelman myötä kestävän työrauhan kunta-alalle ja antaa mahdollisuuden keskittyä julkisten hyvinvointipalvelujen järjestämisuudistuksen toteuttamiseen.

Epävarmuus taloudessa on lisääntynyt huomattavasti, ja hintojen nousuvauhti on nopeampaa kuin koskaan 2000-luvulla. Pitkä työrauha on vaikeasti ennakoitavan inflaation oloissa realistinen vain, jos tavanomaiset sopimuskorotukset on sidottu yleisen linjan sopimuskorotuksiin.

Sopimuskorotusten sitominen yleiseen linjaan varmistaa, ettei ulkomaankauppaa käyvän avoimen sektorin palkankorotuksia lähtökohtaisesti ylitetä. Korkeammat korotukset julkisilla aloilla vaarantaisivat Suomen kansainvälistä kilpailukykyä. Tämä sidos ulkomaankauppaa käyvään sektoriin jäljittelee Ruotsin työmarkkinamallia ja palkanmuodostusta.

Vientialojen johdolla koordinoitu palkanmuodostus hillitsee inflaatiota, vahvistaa ulkoista kilpailukykyä ja rauhoittaa työmarkkinoita. Koska kuulumme pienenä avotaloutena yhteisvaluuttaan, laaja koordinaatio työmarkkinoilla turvaa asemaamme maailmanmarkkinoilla. Muutoin voimme joutua korjaamaan ulkoista kilpailukykyämme sisäisellä devalvaatiolla. Se edellyttäisi työmarkkinoita laajempaa yksimielisyyttä.

Suomen työmarkkinamalli on etsikkovaiheessa. Osa haluaa paikallista ja osa koordinoitua palkanmuodostusta. Ne eivät ole välttämättä vastakkaisia suuntia. Alankomaiden, Ruotsin, Saksan ja Tanskan palkkamallit ovat tästä esimerkkejä. Kunta-alan ratkaisu edustaa sekä paikallista että koordinoitua palkanmuodostusta. Se lisää toimintamahdollisuuksia ja aloitteellisuutta paikallisella tasolla sekä ennakoitavuutta julkisessa taloudessa.

Elina Pylkkänen ja Martti Hetemäki

Pylkkänen on kunta-alan sovittelulautakunnan puheenjohtaja, Hetemäki varapuheenjohtaja.

