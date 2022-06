Kultarannassa piti päästä juhlimaan Suomen onnistunutta Nato-prosessia, mutta nyt keskusteluissa tuskailtiin Ukrainan sotaa ja Turkin poliittista peliä.

Kultaranta-keskustelut pidettiin yhdeksättä ja viimeistä kertaa – ainakin presidentti Sauli Niinistön johdolla. Ensi kesänä Kultaranta on remontissa, joten kymmenes tapaaminen pidetään jossain muualla. Seuraavana kesänä maassa on uusi presidentti.

Toivottavasti Niinistön seuraaja jatkaa keskusteluja, sillä Kultarannasta on tullut paikka, jossa voi käydä mittaamassa kansakunnan pulssin sopivasti ennen kesälomia.

Tänä vuonna pulssi oli nopea ja epäsäännöllinen. Syynä on kaksi päällekkäistä viheliäistä ongelma: Ukrainan sota ja Nato-jäsenyyden ongelmat. Molemmista keskusteltiin Kultarannassa niin kokousteltoissa kuin niiden ulkopuolellakin.

Sota Ukrainassa on kestänyt pian neljä kuukautta, eikä loppua näy. Venäjä on keskittänyt voimansa itään, jossa se on saavuttanut rajallista menestystä tykistöylivoimallaan. Molemmilla puolilla kuolee satoja sotilaita joka päivä.

Ammuksia Venäjällä riittää, muuten sen voimat ovat vähissä. Ukrainallakaan ei ole voimia heittää venäläisiä takaisin rajan yli, joten pian maat nojaavat toisiinsa kuin kaksi uupunutta nyrkkeilijää.

Rauhakaan ei ole näköpiirissä, sillä Venäjä haluaa asioita, joita Ukraina ei voi antaa. Eivätkä länsimaatkaan voi antaa Venäjän voittaa, koska se vahvistaisi Venäjän uskoa siihen, että se saa sodalla haluamansa. Uusi sota olisi silloin vain ajan kysymys.

”Ei auta sota, ei auta rauha”, Niinistö tiivisti ensimmäisen viheliäisen ongelman.

” Lähti karhua karkuun, joutui sulttaanin suuhun.

Toinen viheliäinen on Turkki. Se on esittänyt Suomelle ja Ruotsille epämääräisiä ja epärealistisia vaatimuksia, joiden todellinen osoite on muualla. Suomi ei voi tehdä oikeastaan muuta kuin näytellä roolinsa Turkin käsikirjoittamassa näytelmässä. Ja naama tulee pitää vakavana, vaikka meno on kuin kesäteatterin puskafarssissa.

Suomi on toimelias kansakunta. Kun tulee tiukka paikka, pannaan töpinäksi. Keväällä Suomi vaihtoi vauhdissa turvallisuuspoliittisen linjansa. Kotimainen päätöksenteko ja kansainvälinen diplomatia näyttivät onnistuvan. Ennen sapeliniskua selkään.

Turkki voi kiusata meitä pitkään, takarajoja ei ole. Eikä oikein ole mitään, mistä neuvotella. Sillä välin sodassa voi tulla yllätyksiä. Suomi: lähti karhua karkuun, joutui sulttaanin suuhun.

Toimelias on myös presidentti, kärsimätön tekijäihminen. Pitäisi hypätä lentokoneeseen, neuvotella, tehdä jotain. Mutta mitä? Levottomuus näkyi kauas Kultarannan isännästä: kuin tiikeri häkissä.

Kirjoittaja on pääkirjoitus- ja mielipidetoimituksen esihenkilö.