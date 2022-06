Kesäisissä juhlissakin vierailla tulisi aina olla alkoholittomia vaihtoehtoja.

Alkon kesätapahtumissa kiertävä alkoholiton kioski on herättänyt huolia siitä, että Alko ryhtyisi kilpailemaan kauppojen ja kioskien kanssa (HS Pääkirjoitus 11.6.).

Alko tekee kesäkampanjallaan näkyväksi maailmanlaajuista sober curious -ajattelua, ja samalla nousee esille esimerkiksi se, että kesäisissä juhlissakin vierailla tulisi aina olla alkoholittomia vaihtoehtoja.

Ensimmäiset alkoholittomat juomat tuotiin silloisen Oy Alkoholiliike Ab:n valikoimiin vuoden 1932 väkijuomalain viimeisten vuosien aikana. Alkoholipolitiikan tavoitteena oli ohjata kulutusta väkevistä juomista miedompiin juomiin. Alkoholin aiheuttamat haitat ovat nykyään noihin aikoihin verrattuna moninkertaiset, ja kaikki viestintäkampanjat terveellisten elintapojen edistämiseksi ovat perusteltuja.

Alkon kaikkien myymälöiden alkoholittomien juomien myynti on koko vuoden aikana yhteensä 0,2 prosenttia esimerkiksi virvoitusjuomien ja kivennäisvesien kokonaismyynnistä maassa. Kaikkien suomalaisten omistaman Alkon lakisääteinen päätehtävä on ehkäistä alkoholin aiheuttamia haittoja. Kun alkoholiton kioski on avoinna yhteensä noin 20 kesäpäivänä eri puolilla Suomea, sen tärkein tavoite on herättää keskustelua alkoholin käyttöön liittyvistä tottumuksistamme.

Taneli Puumalainen

osastopäällikkö

sosiaali- ja terveysministeriö

