Itsenäinen ja riippumaton uusi viranomainen edistäisi muussa kuin vakituisessa ja kokoaikaisessa palkkatyösuhteessa työtä tekevien oikeuksien toteutumista.

Työnteko on 2020-luvulla ja tulevaisuudessa moninaista. Työmarkkinoille on vakiintunut satojentuhansien ihmisten joukko, joka tekee työtä muussa kuin vakituisessa ja kokoaikaisessa palkkatyösuhteessa. On määrä- ja osa-aikaista työtä, on keikkaa, on apurahaa, on alustatyötä, on erilaisia itsensätyöllistämisen muotoja.

Ehdotan perustettavaksi prekaarivaltuutettua. Tasa-arvovaltuutetun tehtävä on valvoa tasa-arvoa ja edistää sukupuolten tasa-arvoa, yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään. Itsenäisen ja riippumattoman uuden viranomaisen, prekaarivaltuutetun tehtävänä olisi edistää systemaattisesti prekaaristi eli monimuotoistuneen työn muodoissa työtä tekevien yhdenvertaisten työ- ja sosiaalioikeuksien toteutumista.

Prekaarivaltuutettu tunnistaisi epäyhdenvertaisuutta, muun muassa työelämän oikeuksia, jotka on sidottu vain vakituiseen ja kokoaikaiseen palkkatyösuhteeseen. Valtuutettu antaisi ohjeita ja neuvoja työ- ja sosiaalilainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä lainsäätäjälle, muille viranomaisille ja työn tekijöille, jotta työn muodon perusteella ihmisiä ei kohdeltaisi eriarvoisesti.

Prekaarivaltuutettu olisi resursoitava niin, että sen on mahdollista toimia useilla kielillä. 2020-luvulla kyse ei ole vain työelämän oikeuksista vaan yhä useammin myös ihmisoikeuksista. Kyse on myös tomaatinpoimijasta Pohjanmaalla, helsinkiläisen etnisen ravintolan työntekijästä ja fillarilla ruokaa kuskaavasta lähetistä. Prekaarivaltuutettu ei ole keltään pois, mutta se on lisää työmarkkinoiden heikoimmille.

Anu Suoranta

valtiotieteiden tohtori, Helsinki

