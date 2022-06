Puheet Itä-Suomen kasvuohjelmasta nykyisen maakuntarakenteen pohjalta on syytä unohtaa. Se johtaa vain tehottomuuteen ja kestämättömään kehitykseen.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on asettanut valtiosihteerityöryhmän, jonka tehtävänä on 16.8. mennessä selvittää, ”miten Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut itäisen Suomen talouteen ja millaisia toimenpiteitä alueen elinvoiman vahvistamiseksi tarvitaan”. Itä-Suomella on mahdollisuus olla tässä yhtenäisenä edistämässä omaa asiaansa, liittää mahdollisuus uuteen visiotyöhön. Aluekehitys- ja elinvoimatyön pohjaksi Itä-Suomi tarvitsee uuden yhteisen alueellisen vision.

Mielestämme visiotyön tulisi nopeasti johtaa Itä-Suomen maakuntien yhdistämiseen, koska muu ei auta. Puheet esimerkiksi Itä-Suomen kasvuohjelmasta nykyisen maakuntarakenteen pohjalta on syytä unohtaa. Se johtaa vain tehottomuuteen ja kestämättömään kehitykseen. Kannettu vesi ei kaivossa kestä.

Maailma ja Suomi sen mukana ovat muuttuneet ja muuttuvat lähivuosina nopeasti. Venäjä ei suinkaan ole Suomen ja Itä-Suomen ainoa haaste. Etenkin Itä-Suomi on ollut jo pitempään lohduttomassa kierteessä. Kehitys haastaa yhä selvemmin myös hajautetun hyvinvointivaltion perusrakenteita.

Tuleva kehitys on koko ajan ennusteista selvästi nähtävissä, mutta rohkeutta ja kykyä ajatella asioita uudella tavalla on liian vähän ja energia menee polkuriippuvaisesti olemassa olevien rakenteiden puolustamiseen. Nykyiset rakenteet omine hallintoineen ovat esteenä rajat ylittävälle yhteistyölle ja alueiden uusiutumiselle.

Aulis Tynkkynen

Loviisa

Jarmo Vauhkonen

Mikkeli

