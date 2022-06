Yhden viranomaismerkinnän puuttuminen vaikeuttaa ja hidastaa konkreettisesti pakolaisten mahdollisuutta toimia osana suomalaista yhteiskuntaa.

Helsingin Sanomat kirjoitti pääkirjoituksessaan (13.6.) Suomeen paenneiden ukrainalaisten vaikeudesta saada työskentelyssä välttämätön henkilötunnus. Työssämme ensimmäisen oleskeluluvan saaneiden pakolaisten parissa havaitsemme laajemminkin haasteita ulkomaalaisten tietojen rekisteröinnissä. Haasteet ovat jatkuneet jo vuosia.

Suomeen oleskeluluvan saaneen tulee rekisteröidä Suomeen muuttonsa, ja hänellä on oikeus kotikuntaan. Ulkomaalaisen rekisteröityminen edellyttää henkilökohtaista asiointia Digi- ja väestötietovirastossa (DVV), minkä jälkeen rekisteröinnin käsittelyssä kestää ruuhkautumisen vuoksi kuukausia. Käsittelyaika on tällä hetkellä noin 12–18 viikkoa, vaikka Maahanmuuttovirasto on tallentanut henkilötunnuksen jo oleskeluluvan myöntämisvaiheessa.

Henkilötunnuksen ja vahvan tunnistautumisen merkitys lähes minkä tahansa palvelun saamisessa tiedetään laajasti. Ilman kotikuntamerkintää henkilötunnus on kuitenkin lähes merkityksetön, sillä ilman sitä pankkitilin avaamisessa ja vahvassa tunnistautumisessa välttämätöntä ulkomaalaisen henkilökorttia ei voi hakea.

Työssämme näemme päivittäin tilanteita, joissa yhden viranomaismerkinnän puuttuminen vaikeuttaa ja hidastaa konkreettisesti pakolaisten mahdollisuutta toimia osana suomalaista yhteiskuntaa. Esimerkiksi kohtuuhintaisen vuokra-asunnon saaminen on osoittautunut lähes mahdottomaksi ennen kotikunnan rekisteröintiä, minkä vuoksi monet oleskeluluvan saaneet joutuvat sinnittelemään kotoutumisajan alkuvaiheen ilman vakinaista asuntoa.

Kotikuntalaki (1994/201) velvoittaa rekisteröimään kotikunnan ilman aiheetonta viivytystä. Käytännössä eri ulkomaalaisryhmiä kohdellaan tällä hetkellä eri tavoin: työn perusteella oleskeluluvan saaneille DVV pystyy rekisteröimään kotikunnan parissa viikossa pakolaisten joutuessa odottamaan merkintää jopa yli neljä kuukautta.

Tanja Pirhonen

sosiaalityöntekijä

Anne Östman

erikoissosiaalityöntekijä

Helsingin kaupunki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.