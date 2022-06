Inflaatio on sisäinen uhka

Etelä-Suomen Sanomat kirjoittaa, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja länsimaiden oikeutetut pakotteet ovat nostaneet energian hinnan taivaisiin.

”Samalla on lähtenyt laukalle myös kuluttajien vanha vainooja inflaatio, joka tätä ennen 2000-luvulla oli antanut itsestään vain vähäisiä ellei olemattomia merkkejä.”

”Tilastokeskuksen tiistaina julkistamien tietojen mukaan hinnat nousivat toukokuussa tasan seitsemän prosenttia. Vauhti on siis kiihtynyt entisestään huhtikuusta, jolloin inflaatioksi mitattiin 5,7 prosenttia.”

”Aikalaisten muistiin on painunut syvälle, kuinka suuriin vaikeuksiin Suomen talous alkoi 1990-luvun alussa ajautua monestakin syystä. Tuli pitkä ja syvä lama, jonka pyörteisiin myös monen tavallisen suomalaisen elämä tempautui. Suomen ja suomalaisten taloudellinen lähitulevaisuus ei kaikeksi onneksi näyttäydy tällä hetkellä yhtä synkkänä kuin runsaat 30 vuotta sitten, mutta ikävä tosiasia on silti, että käännettä kohti maltillisempaa hintakehitystä joudutaan odottamaan vielä tovi ellei kauemminkin. Ja tällä on runsaasti kielteisiä vaikutuksia kansalaisten arkeen.”

”Polttoainetta kiihtyvälle inflaatiolle tarjoaa myös kunta-alan tuore palkkaratkaisu, jonka pelätään johtavan ylimitoitettuihin palkankorotuksiin kaikilla muillakin aloilla. Niin kovia palkankorotuksia tuskin kuitenkaan nähdään millään alalla, että ne paikkaisivat täysin korkeasta inflaatiosta seuraavan elintason laskun.”

Ilta-Sanomat kuvailee inflaatiota peikoksi, jonka tuhovoima heijastuu laajalti koko yhteiskuntaan.

”Hallitus on jo päättänyt joistakin toimista, mutta silti on erikoista, että poliitikot, tutkijat ja työmarkkinajohtajat eivät löydä järeitä keinoja inflaation seurausten hoitoon.”

”Tarjottujen keinojen taustalla elää vahvasti etupiiriajattelu, jossa huolehditaan omista eduista ensin. Poliitikkojen puheissa vilahtelevat veronalennukset, veronkorotukset, suorat tuet ja leikkaukset sekä aluepolitiikka, lapsilisät, erityisaluetuet, työmarkkinoiden rakenteelliset uudistukset ja jopa uusi kiky-sopimus.”

”Hintojen hallitsematon nousu on Suomelle sisäinen uhka samalla tavalla kuin Ukrainan sota on ulkoinen uhka. Molempia pitää hoitaa – yhdessä.”

Aamulehti toteaa rahan menettävän arvoaan kiihtyvää tahtia.

”Syksyllä esimerkiksi ruuan hinta kallistuu jo yli 10 prosenttia joka kuukausi.”

”Kaiken kallistumista ei korvaa kokonaan mikään vaan reaaliansiot laskevat. Laskua ei kuitata tehdyillä tai tulevilla veronalennuksilla tai tukien kasvattamisella. Syksyllä neuvoteltavien palkankorotusten taso ei riitä kattamaan kuin murto-osan.”