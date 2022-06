Päätös verottaa hävikkiruokaa on järjetön

Verottajan mukaan lahjoituksena saadusta ruuasta on maksettava arvonlisävero.

Yle kertoi (15.6.), että hävikkiruokakauppa WeFood joutuu lopettamaan toimintansa Verohallinnon päätöksen takia. Verottaja katsoo, että lahjoituksena saadusta ruuasta on maksettava arvonlisävero. Päätös tuntuu väärältä ja järjenvastaiselta, koska hävikkiä syntyy niin paljon, että sen vähentämiseksi pitäisi taistella kaikin keinoin.

Kauppa on vähentänyt hävikkiä valtavat määrät, ja enemmän olisi ollut tarjolla. Myymälässä on ollut työpaikkoja, järkevää vapaaehtoistyötä eläkeläisille, harjoittelupaikkoja opiskelijoille, monipuolista perehtymistä maahanmuuttajille ja edullinen ostospaikka monille. Se on yhteisö, jossa henkilökunta ja asiakkaat ovat samassa veneessä.

Voittajia ovat olleet kaikki ja erityisesti luonto, joka on kiittänyt kaikkia toimijoita tässä hankkeessa. Hyvin ikävää, että verottaja katsoo asiaa vääristä lähtökohdista.

Helena Frondelius

Helsinki

