Korkeakouluissa on tarjolla satoja hakukohteita, joihin päästäkseen ei vaadita huippuarvosanoja.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) ja Laboren tuoreen opiskelijavalintauudistuksen seurantatutkimuksen mukaan uudistus on onnistunut tavoitteessaan nopeuttaa korkeakouluihin siirtymistä toiselta asteelta. Samaan aikaan viesti lukioista on huolestuttava. Lukiolaiset ovat uupuneita ja kokevat, että ainevalintojen mahdollisuudet ovat kaventuneet ja paineet hyvien ylioppilasarvosanojen saavuttamiseen ovat kasvaneet.

Keväästä 2020 lähtien korkeakoulujen on tullut täyttää vähintään 50 prosenttia opiskelupaikoista ylioppilastodistuksen tai ammatillisen perustutkintotodistuksen perusteella.

Julkisessa keskustelussa on vääristyneesti korostunut E- ja L-arvosanojen sekä matematiikan merkitys todistusvalinnassa. Ammattikorkeakouluun valituilla on keskimäärin C:n todistus ja yliopistoon valituilla keskimäärin M:n todistus. Matematiikan on kirjoittanut noin 90 prosenttia hyväksytyistä (ammattikorkeakouluihin pitkä 50 prosenttia, lyhyt 40 prosenttia, yliopistoihin pitkä 60 prosenttia, lyhyt 30 prosenttia). Lisäksi tiedetään, että ammattikorkeakouluun valituilla on pisteytetty laaja kirjo kieliä ja reaaliaineita.

” Vinouma keskustelussa vain lisää hakijoiden paineita.

On totta, että tietyille aloille (esimerkiksi lääketiede) on vaikea päästä ja todistusvalinnan pisterajat ovat korkeita. Näille aloille pääseminen on kuitenkin ollut vaikeaa jo ennen opiskelijavalintauudistusta. Korkeakouluissa on tarjolla satoja hakukohteita, joihin päästäkseen ei vaadita huippuarvosanoja. Edelleen myös merkittävä osa opiskelijoista valitaan pääsykokeella.

Niin kauan kuin kaikki hakijat eivät saa toivomaansa opiskelupaikkaa, järjestelmää kritisoidaan, toteutettiinpa valinta miten tahansa. Todistusvalinnan tavoitteena on, että toisen asteen opinnoissaan hyvin menestyneet saisivat korkeakoulupaikan ilman valintakoetta.

On aika oikaista vallitsevaa keskustelua korkeakoulujen todistusvalinnasta, sillä vinouma keskustelussa vain lisää hakijoiden paineita. Todistusvalintaa tulee kehittää tutkimusperustaisesti ja siten, että hakeutuminen usealle alalle on aidosti mahdollista.

Tiina Karihtala

Jonna Vierula

amk-opiskelijavalinnat-konsortio

Kaisa Keskitalo

Tampereen yliopisto

Mari Kähkönen, Turun yliopisto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.