Sähköpotkulaudoilla ajeleminen ja niiden villi pysäköinti puhuttavat. Näen ongelman kuitenkin osana isompaa kuvaa: skuuttiongelma on Helsingissä lähtenyt käsistä suureksi osaksi siksi, että täällä jalkakäytävillä ja pyöräteillä vallitsevat jo ennestään viidakon lait. Kauppojen jakelu hoidetaan jalkakäytäviltä, ilmainen pysäköinti on tarjolla pyöräteillä, jalkakäytävillä pyöräillään. Maan tavaksi tullut pysäköiminen jalkakäytävillä ja pyöräteillä on levinnyt myös uusille pyöräkaistoille, joilla se kuitenkin on yhtä kiellettyä kuin raitiovaunukiskoilla.

Kun jalkakäytävien ja pyöräteiden esteettömyys ei kiinnosta autoilijoita, pysäköinninvalvontaa eikä poliisia, miten voisi kuvitella, että se kiinnostaisi skuutilla ajelevaa teiniä? Kun kaupunki ei saa talven lumikasoja pois jalkakäytäviltä, miten se voi vaatia skuuttifirmoja huolehtimaan omaisuudestaan?

Pannaan iso kuva kuntoon ensin ja syyllistetään sitten potkulautailijat.

Hannu Tuominen

Malminkartano, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.