Olkiluoto 3 saattaa jäädä Suomen viimeiseksi suureksi ydinreaktoriksi.

Voisiko Pyhäjoen ydinvoimahanke vielä päättyä onnellisesti? Jos jostain ilmaantuisi länsimainen laitostoimittaja, joka jatkaisi siitä, mihin Fennovoima ja Rosatom jäivät? Tätä haavetta on hellitty Suomessa siitä asti, kun Fennovoima 2. toukokuuta ilmoitti irtisanovansa laitostoimitussopimuksen venäläisten kanssa.

Odottaahan Pyhäjoella tontti, jonne on jo rakennettu mittavasti infrastruktuuria ja joka on jo kertaalleen hyväksytty ydinvoimalan rakentamispaikaksi. Hankkeella on myös paikallinen tuki. Kysyntä puhtaalle sähkölle ei sekään ole mihinkään kadonnut. Lähistöllä on paljon teollisuutta, ja alueella viritellään myös haaveita suurimittaisesta puhtaan vedyn tuotannosta. Osaamistakin olisi, sillä Fennovoimaan on kerätty paljon ydinvoima-alan ammattilaisia, joiden uranäkymät ovat muuttuneet paljon synkemmiksi.

Uuden ydinvoimalan haikailijat tuntuvat kuitenkin unohtavan, että innokkaita investoijia ei ole jonoksi asti. Voimalahankkeet ovat hyvin riskipitoisia. Fennovoiman piti hyödyntää käytössä koeteltua reaktoritekniikkaa, mutta hanke viivästyi vuosia jo lupavaiheessa. Moni sijoittaja vetäytyi hankkeesta – ja vielä useampi olisi halunnut vetäytyä, mutta ei sopimusten vuoksi voinut.

Myös ydinvoimaan vielä mahdollisesti uskovat osakkaat ovat polttaneet pääomia, jotka ovat pois tulevaisuuden investoinneista. Kaikkiaan hankkeeseen on upotettu 600—700 miljoonaa euroa omistajien rahaa. Teräsyhtiö Outokumpu, suurin suomalaisomistaja, ehti käyttää hankkeeseen yli sata miljoonaa euroa.

Lisäksi miljardivastuut roikkuvat osakkaiden niskassa vielä pitkään. Rosatom on ilmoittanut vaativansa korvauksia sopimuksen irtisanomisesta. Tällaiset riidat vievät aikaa ja rahaa. TVO ja Areva tappelivat välimiesoikeudessa Olkiluoto 3:n viivästymisen vastuista kymmenen vuotta. On vaikea kuvitella Pyhäjoen laitospaikan vapautuvan vaihtoehtoiseen käyttöön ennen kuin sotku on kokonaisuudessaan ratkottu.

Voi olla, että Olkiluoto 3 jää Suomen viimeiseksi suureksi ydinreaktoriksi. Jos Suomeen vielä rakennetaan ydinvoimaa, se tapahtunee sitten, kun uuden sukupolven pienreaktorit ovat kypsiä länsimarkkinoille. Se vaatii vielä esimerkiksi sääntelyä koskevien kysymysten ratkomista.

Sillä välin pääomat virtaavat uusiutuviin energialähteisiin, ja vauhti on hurja. Muutamassa vuodessa uutta tuulivoimatuotantoa syntyy ydinreaktorin verran.

Kirjoittaja on HS:n taloustoimittaja.