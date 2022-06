Kömmähtely rutiiniasioissa on oire valmistelevan ministeriön vastentahtoisuudesta uudistaa lakia ja omia menettelytapojaan.

Luonterin alueella Saimaalla on nikkeliesiintymä, jonka kartoittamiseksi on tehty malminetsintävaraus.

Työ- ja elinkeinoministeriö on jälleen lykännyt kaivoslakiuudistuksen eduskuntakäsittelyä. Tällä kertaa viivästyksen syyksi kerrotaan, että ministeriö päätti jatkaa lausuntoaikaa unohdettuaan lähettää lausuntopyynnön kunnille.

Lakiuudistuksen tavoitteena on parantaa kaivostoiminnan ympäristöriskien hallintaa sekä kansalaisten ja kuntien vaikutusmahdollisuuksia. Ristivetoisten ympäristötavoitteiden yhteensovittaminen on kiistatta vaikeaa kestävän energiapolitiikan lisätessä erityisesti akkumineraalien kysyntää. Kömmähtely rutiiniasioissa on kuitenkin oire valmistelevan ministeriön vastentahtoisuudesta uudistaa lakia ja omia menettelytapojaan.

Työ- ja elinkeinoministeriön, Tukesin ja Geologian tutkimuskeskuksen toiminta herättää kauhun sekaista hämmennystä kansalaisissa, jotka joutuvat voimattomina seuraamaan niiden edesottamuksia: investoijia houkutellaan markkinoimalla Suomea kaivosmyönteisenä maana, rahoittamalla malmivarojen kartoitusta, liioittelemalla esiintymien antoisuutta, vähättelemällä ympäristöriskejä, etsimällä oikoteitä lupaprosesseihin ja sivuuttamalla osallisten huolenilmaukset olankohautuksella.

Kaivoslain mukana lykkäytyi syksyyn myös Kaivostoiminnalle rajat -kansalaisaloite, jossa esitetään arvokkaiden kohteiden jättämistä lähtökohtaisesti kaivostoiminnan ulkopuolelle. Tämä vähentäisi turhaa malminetsintää alueilla, joille kaivoslupaa ei kuitenkaan voitaisi myöntää.

Pitkään jatkuva malminetsintä on esteenä monien alueiden muulle kehittämiselle ja lannistaa yleistä mielialaa. Muun muassa Saimaan vesistössä mökkikunnassani Heinävedellä muhii kaikessa hiljaisuudessa grafiitin avolouhoshanke, jonka ympäristöriskejä ei ole kukaan kartoittanut. Malminetsintäyhtiötä riskit eivät kiinnosta – sehän pyrkii vain saamaan kaivosluvan myydäkseen sen edelleen. Lisäuhkana ovat kansainväliset kauppasopimukset investointisuojineen, joiden takia viranomaisetkaan eivät enää voisi puuttua kaivosinvestointien etenemiseen.

Keskustan puoluekokouksesta uutisoitiin, että puolue kokee nyt tärkeäksi aistia ajan henkeä ja ymmärtää ihmisten tuntoja. Toivottavasti siten saataisiin uutta ymmärrystä ja vauhtia myös kaivoslain uudistukseen.

Leena Silfverberg

diplomi-insinööri, Helsinki

