Vaikeassa masennuksessa on aina syytä käyttää lääkehoitoa

Masennuksen tehokas hoito vaatii resursseja erityisesti varhaisvaiheessa.

Helsingin Sanomat kirjoitti (6.6.) Soili Takkalasta, joka omiin kokemuksiinsa vedoten kyseenalaisti masennuslääkkeiden hyödyn. Lääkkeet voivat kroonistaa ja lisätä masennuksen uusiutumisen riskiä. Samuli Saarni (HS Mielipide 10.6.) puolestaan kirjoitti Terapiat etulinjaan -toimintamallista, joka parantaisi masennuksen hoidon vaikuttavuutta.

Masennuksen kroonistumisen syynä ei ole lääkehoito, vaan kokonaisuutena tehoton hoito käsittäen sekä biokemialliset että psykososiaaliset hoitomuodot. Tärkeä on arvioida tilanne, diagnoosin jälkeen ohjata masentunut vaikuttavaan hoitoon sekä seurata tiiviisti sairaudesta toipumista ja tehostaa tarvittaessa hoitoa. Lisäksi sairauspoissaoloja tai ainakin niiden pitkittymisiä tulisi välttää. Työssä jatkaminen, tarvittaessa työtä ja työmäärää mukauttaen, parantavat toipumisen ennustetta.

Masennuksen hoitoa ohjaavan Depression käypä hoito -suosituksen mukaan suurin osa potilaista hyötyy masennuslääkkeistä. Lääkehoito on sitä tärkeämpää, mitä vaikeammasta masennuksesta on kysymys. Vaikeassa tai psykoottisessa masennuksessa on aina syytä käyttää lääkehoitoa. Myös lievässä ja keskivaikeassa masennuksessa lääkehoito yhdistettynä psykoterapiaan voi olla tehokkaampaa kuin pelkkä psykoterapia.

Masennuslääkkeitä on useita eri vaihtoehtoja ja niiden annostelu on yksilöllistä. Kun potilaalle määrätään lääke, sen vaikuttavuutta tulisi seurata aktiivisesti. Jos lääke ei auta, se pitää vaihtaa tai yhdistää toiseen lääkkeeseen. Kaikki potilaat eivät hyödy lääkehoidosta. On myös olemassa niin sanottu lääkehoitoresistentti depressio, johon lääkehoito ei tehoa. Lääkityksen aloittaminen, muuttaminen ja lopettaminen pitää aina tehdä suunnitellusti potilaan tilanteen tuntevan lääkärin ohjeistuksella.

Lääkehoidon lisäksi tutkitusti tehokasta hoitoa ovat psykoterapia ja muu psykososiaalinen hoito. Vaikeimmissa sairaustiloissa voidaan hyödyntää sähköhoitoa tai muita neuromodulaatiohoitoja kuten magneetti-, tasavirtastimulaatio- ja ketamiinihoitoa

Varhaisvaiheen tehokas hoito parantaa masennuksesta toipumisen ennustetta. Resursseja kannattaa lisätä erityisesti sairauden alkuvaiheen nopeaan arviointiin ja hoitoon. Hoitamaton tai tehottomasti hoidettu masennus aiheuttaa kärsimystä masentuneelle ja usein myös hänen läheisilleen. Vaikuttavalla masennuksen hoidolla voidaan myös säästää työkyvyttömyydestä yhteiskunnalle aiheutuvia välillisiä kustannuksia, jotka ovat huomattavasti suuremmat kuin varsinaisen hoidon kustannukset.

Jukka Kärkkäinen

lääketieteen tohtori, psykiatrian erikoislääkäri

psykiatrian vastuualuejohtaja, Satakunnan sairaanhoitopiiri

