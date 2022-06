Kenen mielestä lyhyeksi leikattu eloton nurmikkoaavikko on kaunis?

Asun Helsingissä enkä voi ymmärtää kaupungin puisto-osaston toimintaa. Helsingissä on suuria rumia ruohonurmikoita varmasti yli tuhat hehtaaria. Luonnonystävänä ihmettelen, kenen mielestä lyhyeksi leikattu eloton nurmikkoaavikko on kaunis?

Ison nurmikkoaavikon kasvattaminen, kastelu ja jatkuva leikkaaminen on kallista verorahojen tuhlausta. On selvää, että ilmastonmuutoksen seurauksena pitkät hellejaksot lisääntyvät. Nurmikoiden kastelu ja jokakeväinen uudistaminen on vuosi vuodelta kalliimpaa ja hankalampaa.

Monen kilometrin mittaisia nurmikkoaavikoita löytyy runsaasti ympäri Helsinkiä, esimerkiksi Arabianrannasta. Arabianrannan valtavalla nurmikkoaavikolla ei kasva mitään muuta kuin kellertävää kitukasvuista nurmikkoa ja muutama harva istutettu puu. Jos kävelee Eduskuntatalon edestä Töölönlahdelle, sieltäkin löytyy pitkä keltaiseksi kuihtunut ruohikkoaavikko.

” Toivon, että Helsingin nurmikkoaavikoita muutetaan ketokukkaniityiksi ja pieniksi kaupunkimetsiköiksi.

Ymmärrän sen, että auringonottajia varten pitäisi olla jonkinlainen nurmikko tarjolla jokaisessa kaupunginosassa, mutta yli tuhannen hehtaarin helsinkiläisiä nurmikkoaavikoita kukaan ei voi millään syyllä perustella.

Lyhyeksi leikattu ruohonurmikkoaavikko on ekologisesti kuollut biotyyppi. Ruohonurmikkoaavikolla ei elä yhtään hyönteistä eikä sitä käytä hyväkseen mikään muu elollinen olento paitsi valkoposkihanhi, joka on haitallinen vieraslaji.

Toivon, että Helsingin nurmikkoaavikoita muutetaan ketokukkaniityiksi ja pieniksi kaupunkimetsiköiksi. Ketokukkaniitty on halpa ratkaisu – se ei tarvitse muuta hoitoa kuin niittämisen yhden kerran kesässä, ja ketokukat uudistuvat luontaisesti. Ketokukkaniitty on monin verroin kauniimpi kuin ruma ekologisesti kuollut nurmikkoaavikko.

Ketokukkaniitty on monipuolinen ekosysteemi. Siellä hyönteiset pörisevät, perhoset lentelevät, västäräkin poikaset heiluttelevat pyrstöjänsä ja kaupunkimetsiköissä satakielet laulavat.

Kimmo Hantunen

Helsinki

